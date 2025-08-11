ARTF amplía los plazos en la licitación para la compra de 15 trenes

La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) decidió realizar el próximo jueves una cuarta junta de aclaraciones en la licitación internacional para adquirir 15 trenes de pasajeros para la ruta México-Pachuca, lo que obligó a fijar el 1 de septiembre como la nueva fecha para que las empresas interesadas presenten sus propuestas técnicas y económicas.

En consecuencia, se planea dar a conocer el fallo el 10 de septiembre a las 17:00 horas en la plataforma ComprasMX.

El viernes pasado, la agencia dirigida por Andrés Lajous, informó a Alstom Ferroviaria México, CRRC Zhuzhou Locomotive y CAF México de los ajustes al proceso que se pretendía fallar a finales del presente mes. Sin embargo la gran cantidad de preguntas de los interesados y la actualización de información técnica motivó a hacer los ajustes.

“Con la finalidad de proporcionar el tiempo suficiente a los licitantes para la integración de sus propuestas, se modifican las fechas previstas para el acto de presentación y apertura de propuestas y a consecuencia, también se modifica la fecha de fallo y la fecha de firma del contrato (será el 19 de septiembre)”, refiere el acta de la tercera junta de aclaraciones, que cuenta con una versión pública del ocho de agosto de 2025.

Entre la información destacada, se ha reiterado que la fabricación de los 15 trenes, con capacidad para 700 pasajeros, deberá tener un componente nacional mínimo del 65% de acuerdo con las respuestas que ha dado el equipo técnico de la ARTF, con la intención de que formen parte del plan Hecho en México para fortalecer la producción local.

Lo anterior será considerado en la evaluación técnica de las propuestas con sus respectivos puntos.

En el aviso de ampliación de la tercera junta de aclaraciones, con fecha del siete de agosto, se menciona que CAF México presentó en tiempo y forma 50 nuevas preguntas y CRRC Zhuzhou Locomotive 38, pero las de Alstom Ferroviaria México no lograron subirse a la plataforma en el periodo establecido por una situación que no habían enfrentado en las dos juntas previas.

Ahora, en la cuarta junta de aclaraciones, Alstom tendrá oportunidad de subir las preguntas que se le hayan acumulado.

