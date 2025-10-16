Arranca el evento más importante de construcción y arquitectura de la región

Impulsada por la innovación tecnológica, la sostenibilidad y una creciente demanda de infraestructura, la industria de la construcción, la arquitectura, ingeniería y diseño, atraviesa un período de transformación tanto en México como en América Latina.

A lo largo de tres décadas y media, la Expo CIHAC ha acompañado la evolución de este sector que no solo impulsa la economía nacional, sino que también marca la pauta en innovación, sostenibilidad y generación de empleo.

Este año, no fue la excepción y Expo CIHAC 2025 dio inicio a su celebración de su 35 aniversario reafirmando su liderazgo como la exposición más importante de la industria de la construcción, arquitectura, ingeniería y diseño en México y Latinoamérica.

Momento clave en la industria

La edición de este año se lleva a cabo en un momento estratégico para la industria, impulsado por la implementación del Plan México, los preparativos rumbo al Mundial 2026 y la proyección del Paquete Económico 2026, que refuerzan la relevancia de la construcción en infraestructura, vivienda, salud y desarrollo urbano.

“La construcción es un motor esencial del desarrollo económico y social de México; cada proyecto impulsa empleo, infraestructura y calidad de vida. En espacios como Expo CIHAC fortalecemos la colaboración entre el sector público, privado y académico, apostando por la innovación, la sostenibilidad y la transformación digital como pilares para seguir edificando el futuro que nuestro país merece”, destacó el Ing. Ricardo González Lomelí, presidente del Comité Directivo de la CMIC CDMX.

Durante la inauguración, también se mencionó que uno de los proyectos estratégicos, el Plan México, que además de otros, representan una inversión pública y privada significativa en infraestructura industrial, vivienda y obra pública, con un impacto directo en el crecimiento económico y social del país.

Además, se prevé que la inversión en infraestructura no residencial sea prioritaria durante 2025 y 2026, con obras clave que fortalecerán la conectividad, la logística y los sectores productivos estratégicos", dijo Lomelí.

Además, se prevé que la inversión en infraestructura no residencial sea prioritaria durante 2025 y 2026, con obras clave que fortalecerán la conectividad, la logística y los sectores productivos estratégicos”, dijo Lomelí.

Ideas que frescas que transforman

El presidente del Comité Directivo de la CMIC CDMX también destacó que espacios como Expo CIHAC fortalecen la colaboración entre el sector público, privado y académico, apostando por la innovación, la sostenibilidad y la transformación digital como pilares para seguir edificando el futuro que nuestro país merece.

“La participación de las universidades y los jóvenes talentos es fundamental para seguir innovando; su visión fresca y su compromiso académico son la base de una industria más humana, tecnológica y sostenible”, explicó.

Panorama de la industria de la construcción

Durante el primer semestre de 2025, la industria de la construcción en México creció un 1.5%, destacando el fuerte impulso de la obra residencial, que registró un aumento del 9.8%. Este dinamismo refleja una sólida demanda habitacional y una recuperación gradual del sector.

Para el segundo semestre se prevé una reactivación más amplia, impulsada por inversiones en infraestructura logística, exportaciones y condiciones de financiamiento más favorables. El avance del crédito hipotecario y empresarial refuerza el papel de la construcción como un motor clave para la inversión y el desarrollo económico del país.

“El dinamismo del sector no solo se refleja en los números; también está en la innovación, la sostenibilidad y la forma en que se generan oportunidades de negocio concretas. Los asistentes a Expo CIHAC 2025 podrán interactuar con tomadores de decisión y conocer de primera mano los proyectos que marcarán la construcción en México en los próximos años”, añadió Tanía Díaz.

En este contexto, Expo CIHAC 2025 se presenta como el punto de encuentro para anticipar tendencias, conocer proyectos estratégicos y conectar con los líderes que están definiendo el rumbo del sector.

Expo CIHAC 2025

Este 2025, se prevé que Expo CIHAC reunirá a aproximadamente más de 500 expositores nacionales e internacionales, con la participación de 50,000 profesionales registrados, de los cuales el 95% son tomadores de decisión. La exposición se consolida, así como un escenario estratégico para cerrar negocios, fortalecer alianzas y generar nuevas oportunidades comerciales.

Del 15 al 17 de octubre, los asistentes descubrirán las últimas tendencias en materiales, tecnología, diseño y construcción sostenible, además de explorar proyectos arquitectónicos destacados. Entre sus principales experiencias destacan:

The Construction Summit, con expertos nacionales e internacionales en BIM, inteligencia artificial y economía circular.

Salón AMEVEC, especializado en ventanas, cerramientos y eficiencia energética.

Museo del Mármol, que mostrará aplicaciones históricas y contemporáneas de este material.

Salón del Diseño 2025, que conecta arquitectura, interiorismo y sostenibilidad.

“Expo CIHAC 2025 no solo es una vitrina de productos y servicios; es un espacio de conexión y aprendizaje donde empresas y profesionales pueden anticiparse a las tendencias, descubrir soluciones innovadoras y consolidar relaciones estratégicas que impactarán la industria en el corto y mediano plazo”, concluyó Tania Díaz.

Aún queda tiempo para disfrutar de esta Expo del futuro de la construcción: visita Expo CIHAC 2025 y sé parte de la edición que celebra 35 años construyendo los cimientos de México, conectando innovación, conocimiento y oportunidades en un solo lugar.

Conoce más en: www.expocihac.com

