Expo CIHAC 2025 impulsa innovación en construcción mexicana

La industria de la construcción en México atraviesa un punto de transformación importante, marcado por la adopción de herramientas digitales, la sostenibilidad y la profesionalización de procesos. En este contexto, Expo CIHAC 2025 se perfila como uno de los foros más relevantes del sector para conectar a los principales actores y definir el rumbo de la innovación constructiva en América Latina.

Del 15 al 17 de octubre en Centro Banamex, la expo reunirá a desarrolladores, constructoras, arquitectos y proveedores en tres días dedicados al networking, conferencias y experiencias interactivas. Este año, el evento celebra su 35ª edición.

“La construcción no solo genera empleo y desarrollo urbano, sino que también representa un motor clave para el PIB del país. Invertir en innovación y colaboración en este sector significa fortalecer la economía y el bienestar de millones de mexicanos”, destacó Tania Díaz, Show Director de Expo CIHAC.

Branded Content

Innovación, IA y economía circular: los pilares de la nueva construcción

El avance tecnológico está redefiniendo la productividad y eficiencia de los proyectos. El uso de Building Information Modeling (BIM), inteligencia artificial y diseño modular ha permitido mejoras de hasta 15% en productividad y reducciones de costos significativas.

A la par, la construcción circular y el uso de materiales reciclados ganan terreno: solo en la Ciudad de México, el reciclaje de residuos de construcción creció 400% en 2024, con ahorros de hasta 70% frente a materiales de extracción tradicional.

Díaz subrayó que, rumbo al Mundial 2026, el crecimiento de la demanda en vivienda, infraestructura y espacios comerciales abre nuevas oportunidades para las empresas que apuesten por innovación y sostenibilidad.

Branded Content

Un espacio para conectar y aprender

Expo CIHAC 2025 ofrecerá un programa especializado con foros de alto valor, entre ellos el Construction Summit, enfocado en digitalización y economía circular; el Salón del Diseño 2025, dedicado a la creatividad y sostenibilidad en espacios habitables; y el Museo del Mármol, que rinde homenaje a un material que representa el 2.4% del PIB minero nacional.

“Expo CIHAC nos permite conocer las últimas soluciones tecnológicas y conectarnos con potenciales clientes y socios estratégicos. Es una plataforma esencial para quienes buscamos mantenernos a la vanguardia de la industria”, afirmó Luis Méndez Khaled, presidente nacional de la CMIC.

FB: https://www.facebook.com/ExpoCIHAC/

X: https://x.com/Expocihac

LI: https://www.linkedin.com/company/expo-cihac-informa/posts/?feedView=all

IG: https://www.instagram.com/expocihac/

YT: https://www.youtube.com/channel/UCI-Ucz0mkjWiu4Jku3XAEnA