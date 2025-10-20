Apple roza los 4 billones de dólares de capitalización tras fuertes ventas del iPhone 17

Apple es el valor estrella del día en Wall Street. El gigante tecnológico sube más de un 4% y sus acciones tocan máximos históricos por encima de los 264 dólares, lo que lleva a su capitalización a rozar los 4 billones de dólares.

Pese a este nivel récord, la firma de la manzana es, con excepción de Amazon, el integrante de los siete magníficos que menos ha subido en lo que va de año. Su cotización ha avanzado un 5% desde el inicio de 2025, mientras que Nvidia, la empresa más valiosa del mundo, ha escalado un 36.75 por ciento.

El grupo estadounidense se anota fuertes subidas por las elevadas ventas que está registrando el nuevo iPhone 17, cuyas importantes mejoras en las cámaras, pantallas y baterías están animando a más clientes a renovar sus dispositivos antiguos.

Gracias a la buena acogida de su producto estrella en las tiendas, los analistas prevén que los ingresos por smartphones de la compañía volverán a crecer un 4% en el último año fiscal, alcanzando los 209,300 millones de dólares, según datos de Visible Alpha.

La empresa dirigida por Tim Cook se convirtió el 2 de agosto de 2018 en la primera en cerrar con una capitalización de 1 billón de dólares tras anotarse un 2.92 por ciento. Los analistas atribuyeron entonces este récord al crecimiento de su división de servicios, donde se incluyen la Apple Store, Apple Pay y iTunes, y lejos de considerarlo una burbuja, afirmaron que representaba una nueva etapa en el gigante tecnológico.

No se equivocaban, pues dos años más tarde, el 19 de agosto de 2020, el grupo de la manzana repetía hazaña, pero con los 2 billones de dólares. Pocos días antes, el 31 de julio, había superado a la petrolera saudí Aramco como la empresa más valiosa del mundo.

Su último gran logro llegó el 30 de junio de 2023, cuando cerró por encima de los 3 billones, un nivel que llegó a tocar fugazmente en enero de 2022. Por entonces, algunos expertos fijaron como 2025 el año en el que podría conquistar los 4 billones.

No obstante, el consenso de los analistas recopilados por Bloomberg ve agotado el potencial alcista de la acción, pues le otorga un precio objetivo de 262.83 dólares. El 58% de las firmas que sigue el valor le otorga una recomendación de comprar, mientras que el 35% se decanta por mantener y el 7% restante, por vender.

Bien es cierto que, ante las buenas ventas del iPhone, Loop Capital ha mejorado hoy su precio objetivo hasta los 315 dólares, un 19% por encima de los máximos alcanzados hoy.

La firma se muestra optimista con las ventas del iPhone de cara al próximo año y destaca que los planes de lanzar teléfonos con diseños diferenciados, incluyendo dispositivos más ligeros y plegables, probablemente conducirán a una mayor demanda de sus productos estrella, beneficiando las acciones de la gran empresa tecnológica.

Por su parte, Evercore ha incorporado a Apple en su lista de valores de los que espera un gran rendimiento porque cree que sus resultados trimestrales superarán las previsiones, aunque mantiene su precio objetivo en los 290 dólares.

"Nuestro sesgo positivo se basa en los datos relacionados con el iPhone, que sugieren que esta podría ser una renovación más fuerte que el promedio, ya que los plazos de entrega del iPhone 17 básico están por encima de los niveles registrados en octubre del año pasado" dijo.