Acciones de Apple extienden su caída; nuevo iPhone no convence al mercado

Las acciones de Apple cayeron en Nasdaq 3.23% el miércoles a 226.76 dólares la unidad, ya que los nuevos productos, presentados un día antes, no convencieron al mercado y además registró un incremento en precios que preocupa al mercado.

Imaginemos que Apple es un chef que ofreció un nuevo menú, con los platos iPhone 17, AirPods Pro3, Apple Watch, se vieron bien, pero no son innovadores como para salir a comprarlos de inmediato.

Los analistas de Barclay's recomendaron venta de la acción de la empresa e incluso indicaron que está 23% por arriba de su precio objetivo para todo el año.

El delgado iPhone Air puede ser un triunfo en diseño para Apple, pero persisten dudas sobre la IA, dicen los analistas

Los anuncios de características de inteligencia artificial (IA) fueron escasos, enfocados en salud y no convencieron al mercado, destacó el banco de inversión.

"Apple no está innovando realmente y... todavía están en desventaja en materia de IA y el mercado está un poco escéptico", dijo Thomas Hayes, presidente de Great Hill Capital, que no posee acciones de Apple.

Las acciones de la compañía se han estancado, perdiendo un 6.4% este año excluyendo las pérdidas del miércoles, mientras que otros gigantes tecnológicos como Microsoft y Nvidia han registrado ganancias de dos dígitos. Su valor de mercado de 3.5 billones de dólares la convierte en la tercera empresa más valiosa del S&P 500, después de esas dos.

El presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, imitó el martes a su predecesor y genio del diseño Steve Jobs al presentar el iPhone Air, el teléfono más delgado de la compañía hasta el momento y el mayor cambio en ocho años en una línea que, según seguidores y analistas, estaba estancada.

El evento del martes también estuvo exento de evidencia de cómo Apple, rezagada en la carrera de la IA, buscaba cerrar la brecha con empresas como Google, que mostró las capacidades de su modelo de IA Gemini en sus últimos teléfonos insignia.

Cook inauguró el evento anual de lanzamiento de productos en su sede de Cupertino, California, con una cita de Jobs: "Para nosotros, el diseño va más allá de cómo se ve o se siente algo. El diseño también es cómo funciona".

Muchos analistas habían pronosticado una recepción mediocre antes del evento, pero algunos dijeron después del evento que cuatro nuevos iPhones (Air, 17, 17 Pro y 17 Pro Max) eran una línea que probablemente atraería a clientes con presupuestos variados.

"Quedamos más impresionados con el aspecto y las capacidades del Air de lo que esperábamos y creemos que este será un dispositivo que ayudará a mejorar las tasas de actualización del iPhone en los próximos 12 meses", escribieron los analistas de Morgan Stanley en una nota, aunque agregaron que era poco probable que el dispositivo que cuenta con una eSIM se vendiera bien en China, donde las eSIMS estaban reguladas.

(Con información de Reuters.)