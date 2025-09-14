iPhone 17: cuándo estará disponible en tiendas en México

Apple arrancó su temporada de lanzamientos con la presentación oficial de la familia iPhone 17, que incluye el nuevo y esperado modelo ultradelgado iPhone 17 Air.

La compañía de Cupertino busca reactivar el ciclo de actualizaciones de sus usuarios en medio de un escenario marcado por presiones arancelarias, dudas sobre sus capacidades de inteligencia artificial y una competencia feroz en el mercado global de smartphones.

Fecha de disponibilidad en México

De acuerdo con el sitio oficial de Apple México, la preventa del iPhone 17 comenzó el 12 de septiembre de 2025 y será hasta el viernes 19 de septiembre cuando estará disponible en tiendas físicas y en línea.

Apple reveló los precios de su nueva línea de iPhone 17, que llegará a México este septiembre.Captura de pantalla

La apuesta por el diseño ultradelgado

El gran protagonista de la presentación fue el iPhone 17 Air, descrito por el director ejecutivo Tim Cook como “una revolución total”. Con solo 5.6 mm de grosor, el dispositivo es el más delgado en la historia de la compañía y presume un marco de titanio y cristal “ceramic shield” para mejorar su resistencia.

El Air incorpora el nuevo procesador A19 Pro, diseñado para potenciar tareas de inteligencia artificial, y promete batería para todo el día con hasta 40 horas de reproducción de video. La línea abandona las tarjetas SIM físicas para adoptar exclusivamente eSIM, una apuesta que sigue la tendencia global hacia la digitalización de servicios móviles.

Aunque el Air es la gran novedad, Apple también presentó los modelos iPhone 17, 17 Pro y 17 Pro Max, para cubrir un espectro de precios y necesidades más amplio.

En medio de presiones y expectativas

La presentación de Apple llega en un contexto complejo: la Casa Blanca mantiene presión sobre la empresa para reducir su dependencia de la fabricación en China y las políticas arancelarias del presidente Donald Trump han elevado sus costos de producción.

Tim Cook reconoció que estos aranceles le costaron a la compañía 800 millones de dólares el trimestre pasado y prevé un impacto de hasta 1,100 millones de dólares en el actual.

Pese a ello, Apple decidió mantener los precios de sus nuevos modelos sin cambios respecto al año anterior, lo que podría mejorar su competitividad frente a rivales como Samsung y Huawei, que ya dominan el segmento de smartphones ultradelgados y plegables.

Ecos de Steve Jobs y la promesa de Apple

Durante el evento en Cupertino, Cook recordó una frase icónica de Steve Jobs: “El diseño es también cómo funciona”. Analistas ven en este giro hacia la delgadez un intento de recuperar la narrativa de innovación que muchos consideraban estancada en los últimos años.

El iPhone 17 Air podría ser el preludio del esperado iPhone plegable de Apple, que se rumora podría llegar en 2026. Sin embargo, algunos expertos advierten que el reto será convencer a los usuarios de aceptar una cámara única y la reducción de batería, decisiones tomadas para lograr el diseño ultrafino.

Ecosistema renovado: AirPods Pro 3 y Apple Watch Series 11

Además del iPhone, Apple presentó los AirPods Pro 3, que incluyen cancelación de ruido mejorada y traducción en tiempo real, y el Apple Watch Series 11, ahora con conectividad 5G y monitoreo de presión arterial (pendiente de aprobación regulatoria). Estos productos también estarán disponibles a partir del 19 de septiembre.