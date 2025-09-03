Apoyos sociales y alza salarial impulsan el consumo de productos premium en hogares mexicanos

Los apoyos sociales y el aumento del salario mínimo están cambiando los hábitos de compra de los mexicanos, impulsando la preferencia por productos premium, de acuerdo con el estudio Consumer Insights del segundo trimestre de 2025.

El documento elaborado por Worldpanel by Numerator México, destaca que esta tendencia se observa principalmente entre la base media de la pirámide que, aunque está migrado al segmento más alto del mercado, no ha dejado de consumir los productos y marcas “de siempre”.

La ejecutiva de Worldpanel by Numerator México, Patricia González, puntualizó que cerca del 41% de los hogares urbanos, o 10 millones de hogares, se benefician de algún programa social gubernamental.

Incluso, dijo que hasta un 27% de los hogares recibe hasta dos programas sociales de los 16 que en total se entregan en el país.

Mientras que los salarios han venido al alza en los últimos años, tan solo en 2025 se incrementó 12%, esto ha provocado que las familias tengan un mayor poder adquisitivo.

“Por primera vez en la historia, ya tenemos a 60 millones de personas ocupadas, la tasa de desempleo va en su racha histórica más baja: cerramos 2024, con un porcentaje de desocupación de 2.4%”, resaltó Patricia González.

Reiteró que los hogares están gastando más en ciertas categorías, con un mayor ticket, migrando a marcas premium para satisfacer ciertas necesidades y también temas de indulgencia.

La especialista agregó que también ha favorecido al bolsillo de los hogares contar no solamente con las opciones de “marcas de siempre”, sino también con marcas propias, las cuales han ayudado a elegir otras opciones a un precio más bajo y de calidad.

Además, la especialista destacó que los hogares del país están destinando 20% más de su gasto en productos de cuidado personal, incluyendo los de rutina de belleza, tratamientos, cremas faciales, entre otros.

Acerca del entorno del consumo, Patricia González recordó que durante el primer trimestre de este año se observó una desaceleración del consumo en los hogares, con un avance de apenas 0.4%, mientras que para el segundo semestre se ve un incremento del 2.6%, debido a que las familias están gastando en ciertas categorías, con un mayor ticket.