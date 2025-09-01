Salario mínimo y reforma en plataformas, ejes en el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum

Durante su primer año de gestión, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que ha puesto de manifiesto “un compromiso inquebrantable con la justicia social y el bienestar de los trabajadores”, destacando logros laborales significativos. Entre estos, sobresale el aumento histórico del salario mínimo en 2025 en un 12%, lo que se traduce en un incremento real del 135% desde 2018.

Este aumento, calificado como un "acto de justicia", contrasta con la "absurda creencia de que subirlo provocaría inflación", una justificación que, según la Presidenta, ha servido en el pasado para concentrar la riqueza. La administración actual ha demostrado que es posible mejorar las condiciones salariales sin desestabilizar la economía.

Otro pilar fundamental de la política laboral ha sido la reforma legal que garantiza la seguridad social integral a todas las personas trabajadoras de aplicaciones telefónicas. “Aquellos que perciben más de un salario mínimo ahora cuentan con seguridad social completa, mientras que quienes ganan menos tienen asegurado un seguro contra accidentes”, dijo.

Gracias a esta reforma, reiteró, se benefició a un millón de personas, lo que subraya el impacto positivo de las políticas implementadas en la vida de un sector laboral en crecimiento.

“Estos avances reflejan una administración dedicada a revertir desigualdades históricas y a construir un panorama laboral más equitativo y justo para todos los mexicanos”, añadió durante la presentación de su Primer Informe de gobierno.