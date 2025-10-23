AMAVe busca mayor certidumbre para arrendamiento de autos

La Asociación Mexicana de Arrendadoras de Vehículos (AMAVe) busca una reforma en el Código de Comercio para que el arrendamiento tenga “una acta de nacimiento legal”, que permita recuperar los vehículos arrendados en caso de incumplimiento de pago o robados.

Frenando Noriega, presidente de la AMAVe, explicó que se busca “certeza jurídica para las arrendadoras, lo que nos permita una recuperación de activo y reducción de pérdidas millonarias de vehículos robados de empresas arrendadoras, que luego se venden en el mercado secundario a compradores de buena fe y estos no pueden recuperar su dinero y minimizar el hecho de ilícitos que se puedan presentar en vehículos arrendados”.

En entrevista con El Economista previo al 9° Foro AMAVe, el presidente entrante del organismo dijo que tan solo en 2024, “fueron más de 100 casos de ventas de vehículos arrendados y robados, no devueltos a compradores de buena fe y son más de 40 millones de pesos nada más en un entidad federativa”.

Por ello, en el ámbito federal, en la Asociación “estamos buscando una reforma en el Código de Comercio para que tenga un acta de nacimiento legal el arrendamiento y podamos en caso de que los clientes no paguen en tiempo y forma, se pueda recuperar la unidad”.

Noriega destacó que existe una iniciativa equiparable, ya aprobada en cinco estados de la República Mexicana: Baja California, Sonora, Jalisco, Quintana Roo, y en Nuevo León.

Por el tipo de ley, dijo, la regulación tiene que ser Estado por Estado y ahí es la voluntad política de cada una de de las legislaciones, “esperemos que lo vayan adoptando más estados, que lo vayan incluyendo principalmente en seguridad de la población”.

Arrendamiento, en buen momento

El sector de arrendamiento vehicular en México se encuentra en buen momento, pues en el segundo trimestre de 2025, las empresas socias de la Asociación Mexicana de Arrendadoras de Vehículos (AMAVe) incrementaron la compra de vehículos nuevos.

Los socios de AMAVe crecieron en autos un 27.7% y en camiones 49.85%, en comparación con el trimestre anterior, una clara señal de la creciente demanda de movilidad en el sector.

Este dinamismo se traduce en la adquisición de 41,376 unidades nuevas durante el primer semestre del año, de las cuales 23,124 se sumaron tan solo entre abril y junio, señaló la Asociación. El presidente de la AMAVe expresó que gran reto del arrendamiento es la incorporación de los vehículos eléctricos a las a las diferentes flotillas. “Se requiere de una infraestructura, sin embargo en vehículos 100% eléctricos en la AMAVe, hemos tenido un crecimiento exponencial arriba del 100% mismo periodo año contra año”, añadió.

