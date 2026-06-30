Lectura 2:00 min
Bolsa mexicana retrocede 1% en la última sesión de junio; registra caída mensual de 2.36%
Los índices bajaron en medio de preocupaciones por la guerra de Estados Unidos con Irán y sus efectos, pero tuvieron desempeños positivos en la primera mitad del año.
Las bolsas de valores de México cerraron la última sesión del mes con pérdidas. Con los inversionistas cautelosos por las conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán sobre la guerra, las referencias bajaron a la espera de referencias económicas importantes.
El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, retrocedió 1% a 66,966.68 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), retrocedió 0.99% a 1,344.08 unidades.
Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con pérdidas. Gentera, especializada en servicios crediticios, encabezó las pérdidas, con 4.77% a 37.9 pesos, seguida por el gigante América Móvil, de Carlos Slim, que bajó 2.91% menos a 22.65.
La bolsa local cayó en la última sesión del mes, con los inversionistas a la espera de cifras del empleo estadounidense que aportarán claridad sobre el futuro de las tasas de la Fed. Con ese descenso, la caída acumulada en junio para el S&P/BMV IPC fue de 2.36 por ciento.
En contraste, el semestre fue positivo para la referencia bursátil de México, que a pesar de las caídas ocasionadas por la guerra y el temor a sus efectos, así como las preocupaciones por el comercio global, todavía mantiene un rendimiento en el año de 4.13 por ciento.