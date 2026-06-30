Bolsa mexicana retrocede 1% en la última sesión de junio; registra caída mensual de 2.36%

Las bolsas de valores de México cerraron la última sesión del mes con pérdidas. Con los inversionistas cautelosos por las conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán sobre la guerra, las referencias bajaron a la espera de referencias económicas importantes.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, retrocedió 1% a 66,966.68 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), retrocedió 0.99% a 1,344.08 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con pérdidas. Gentera, especializada en servicios crediticios, encabezó las pérdidas, con 4.77% a 37.9 pesos, seguida por el gigante América Móvil, de Carlos Slim, que bajó 2.91% menos a 22.65.

La bolsa local cayó en la última sesión del mes, con los inversionistas a la espera de cifras del empleo estadounidense que aportarán claridad sobre el futuro de las tasas de la Fed. Con ese descenso, la caída acumulada en junio para el S&P/BMV IPC fue de 2.36 por ciento.

En contraste, el semestre fue positivo para la referencia bursátil de México, que a pesar de las caídas ocasionadas por la guerra y el temor a sus efectos, así como las preocupaciones por el comercio global, todavía mantiene un rendimiento en el año de 4.13 por ciento.