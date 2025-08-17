Air Canada anuncia reanudación de vuelos tras intervención del gobierno por huelga

Air Canada anunció la reanudación gradual de sus vuelos el domingo, tras la intervención del gobierno canadiense para poner fin a la huelga de 10,000 tripulantes de cabina que paralizó las operaciones de la aerolínea más grande del país.

La Junta de Relaciones Industriales de Canadá (JRIC) "ordenó a Air Canada que reanudara sus operaciones y que todos los auxiliares de vuelo de Air Canada y Air Canada Rouge volvieran a sus funciones antes de las 14H00 EDT (18H00 GMT) del 17 de agosto de 2025", declaró la compañía en un comunicado.

La aerolínea de bandera de Canadá planea reanudar progresivamente los vuelos a partir del domingo por la noche. Sin embargo, advirtió que la normalización de las operaciones tardará varios días, y es probable que algunos vuelos se cancelen en los próximos siete a diez días.

Los tripulantes de cabina de Air Canada abandonaron sus puestos la madrugada del sábado por un conflicto salarial.

Unas horas más tarde, la ministra de Trabajo canadiense, Patty Hajdu, invocó una disposición legal para obligar a ambas partes a recurrir a un arbitraje independiente, a través de la JRIC.

La ministra consideró que la huelga solo aumentaría la carga financiera de los canadienses.

"La directiva (de la ministra), en virtud del artículo 107 del Código Laboral de Canadá, y la orden de la JRIC, ponen fin a la huelga en Air Canada que provocó la suspensión de más de 700 vuelos", dijo la aerolínea con sede en Montreal.

El Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE), que representa a los huelguistas, había advertido que sus miembros permanecerían en huelga hasta que el gobierno los obligara a reincorporarse al trabajo.

Además de los aumentos salariales, las demandas del sindicato se refieren al trabajo en tierra no remunerado, especialmente durante el proceso de embarque.

"Conflicto de intereses"

El CUPE había pedido a los pasajeros con billetes de Air Canada o de su filial de menor costo, Air Canada Rouge, que no acudieran al aeropuerto.

El sindicato no respondió de inmediato a la decisión de la JRIC. Pero antes había criticado duramente la intervención del gobierno por considerar que "premia la negativa de Air Canada a negociar de forma justa, dándole exactamente lo que quería".

"Esto sienta un terrible precedente", afirmó el CUPE.

El sindicato también señaló que la presidenta de la JRIC, Maryse Tremblay, había trabajado anteriormente como asesora legal para Air Canada. Denunció en Facebook "una manifestación casi impensable de conflicto de intereses".

Antes del inicio oficial de la huelga, la aerolínea había reducido gradualmente sus operaciones.

El viernes por la noche, anunció que ya había cancelado 623 vuelos en los últimos días, lo que afectó a más de 100,000 pasajeros.

La compañía también presentó el jueves una propuesta para aumentar el salario anual promedio de un auxiliar de vuelo sénior a 87,000 dólares canadienses (USD 65,000) para 2027, pero el CUPE la consideró insuficiente, especialmente considerando la inflación.

Air Canada transporta 130,000 pasajeros al día y ofrece vuelos directos a 180 ciudades de todo el mundo.

Esta no es la primera vez que el gobierno canadiense interviene en un conflicto laboral.

En noviembre de 2024, ordenó la reanudación inmediata de las operaciones en varios puertos canadienses, y en agosto del mismo año el regreso al trabajo de los ferroviarios.

La economía canadiense, si bien muestra signos de resiliencia, comienza a sentir los efectos de la guerra comercial iniciada por el presidente estadounidense Donald Trump, con aranceles que afectan a sectores cruciales para el país como el automotor, el del aluminio y el acero.

En este contexto, el Consejo Empresarial Canadiense, que reúne a ejecutivos de más de cien grandes empresas, consideró que la huelga probablemente causaría un daño inmediato y considerable a todos los canadienses.