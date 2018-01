En la víspera de que en marzo próximo inicie operaciones la Red Compartida, no hay la suficiente cantidad de teléfonos inteligentes que tengan capacidad en la banda de 700 MHz, en la cual prestará servicios dicha red.

De acuerdo con The Competitive Intelligence Unit (The CIU), son pocos los dispositivos disponibles, en México y el mundo, que cuentan con soporte de la banda de 700 MHz, la mayoría de éstos están en las gamas media-alta y alta, con un precio que ronda entre 5,000 y 28,000 pesos.

Dio como referencia que, tan sólo 22.2% de los smartphones en tenencia de los mexicanos, esto es 21.3 millones, pertenecen a estas gamas, mismos que actualmente podrían tener incorporada referida banda, mientras que los restantes 74.6 millones de equipos, es decir, 77.8% “escasamente estarán listos para utilizar los servicios que podrían comenzar a ofrecerse en marzo próximo”.

En paralelo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) expidió la Disposición Técnica IFT-011-2017 Parte 2 relativa a “Equipos terminales móviles que operan en las bandas de 700 MHz, 800 MHz, 850 MHz, 1900 MHz, 1700 MHz/2100 MHz y/o 2500 MHz”, en la que se establece que los dispositivos móviles que soporten el estándar tecnológico 4G y posteriores “deben soportar y tener habilitada la banda 28 (700 MHz) APT”, disposición que será vigente desde el próximo 3 abril del 2018.

De acuerdo con The CIU, en caso de que los equipos no soporten la banda de 700 MHz, es decir, aquellos habilitados para señales 3G e inferiores, deberán traer a la vista las bandas en las que operan y aquellas que no. Mientras que los equipos habilitados para recibir señales de 4G y posteriores y que puedan soportar la banda de 700 MHz y no se encuentren habilitados podrán habilitarse a petición del usuario.

La disposición del IFT coadyuvará a la utilización de los servicios móviles que serán provistos a través de la Red Compartida.

Para finales de marzo del 2018, la Red Compartida, que despliega y operará Altán, dará cobertura a 35% del país y 38 Pueblos Mágicos, con lo cual rebasará el primer hito de cobertura.

De acuerdo con el contrato de Altán, al 31 de marzo del 2018 debería tener una cobertura poblacional de 30 y 25% de los Pueblos Mágicos del país. Sin embargo, la expectativa actual es que al 31 de marzo se tenga entre 33 y 35% de cobertura poblacional y 38 Pueblos Mágicos; para finales del próximo año cubrir 50% de los 111 Pueblos.

cjescalona@eleconomista.com.mx