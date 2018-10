Aun cuando México busca transitar a la transparencia sindical y a la contratación colectiva efectiva, pasando por un mejor uso del outsourcing e incremento en los salarios, tal y como lo prevé el Capítulo Laboral del Tratado entre México, EU y Canadá (T-MEC), lo cierto es que sólo podrá cumplir a medias, afirmó Hugo Hernández, socio de Hogan Lovells México.

El escenario que prevé el especialista laboral es que nuestro país entrará en un proceso de cambio en la política laboral, en el que traerá un creciente número de emplazamientos a huelga, debido a que un mayor número de sindicatos buscarán obtener la representación de los trabajadores.

“La transparencia total no llegará, tal y como lo pide el acuerdo (T-MEC). Además, el voto libre y secreto que debe haber en las organizaciones no garantiza transparencia”, ni que sea la mejor solución para cambiar a los líderes que actualmente representan al mayor número de trabajadores.

Entre los temas laborales que inquietan a las empresas también se encuentra la contratación colectiva, que, de acuerdo con la Constitución mexicana y los nuevos compromisos que ha adquirido México, debe ser real y no de protección. A este tema se suman la incertidumbre generalizada que hay en todos los sectores, entre ellos el energético, por los cambios que se pueden dar en los contratos y en la reforma; así como en la decisión final que se tomará para la construcción del nuevo aeropuerto.

Reunidos en el marco de los 70 años de la firma de abogados, Juan Francisco Torres, director general de Hogan Lovells en México, afirmó que México necesita garantizar “el Estado de Derecho, el valor de las instituciones, la rendición de cuentas, si no tenemos esos tres componentes y no apostamos como país y gobierno a fortalecer esos tres pilares, no podremos tener los resultados que se demandan”. Asimismo, dijo que el hecho de que haya capacidad para legislar “con aplanadora” no es suficiente para garantizar que los cambios logren el estado deseado, “si no logramos consolidar el hecho de que abatamos impunidad y que reconozcamos que hay una obligación de los funcionarios que deben cumplir, difícilmente habrá un mejor país”.

En ese sentido, expuso que la decisión sobre el aeropuerto, más allá de si se puede recuperar la inversión o si se puede acudir a algún tipo de arbitraje o a los acuerdos recíprocos —que buscan dar certidumbre—, “es importante que se tomen las decisiones correctas para que México mantenga su atractivo de inversión extranjera”.

