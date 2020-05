Ante la desigualdad social, a México le urge medir la concentración de la riqueza, y “si no quieren que sea el Inegi, que sea el Banco de México”, pero “no será una policía fiscal”, advirtió Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de Morena a los industriales.

En reunión virtual con la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), el político les aclaró a los empresarios que en su propuesta sobre la distribución de la riqueza, el Inegi no entrará a los hogares ni dará a conocer los patrimonios de cada uno de nosotros, “simplemente hará lo que hace el Coneval de hacer el diagnóstico para derivar conclusiones y poder tener acceso a las cuentas del SAT (Servicio de Administración Tributaria) y las bases de datos y a partir de sus conclusiones podamos determinar políticas públicas para reducir la gran desigualdad que en estos momentos existe en nuestro país”.

Al arrancar la reunión, Francisco Cervantes, presidente de la Concamin le expresó al dirigente de Morena: “debo decir que tu propuesta nos resultó muy provocadora, por lo que, como parte del ejercicio democrático en el que creemos, nos pareció importante y oportuno comentarla directamente contigo, para entenderla a cabalidad, encontrar coincidencias y poder trabajar sobre las diferencias”.

Ramírez Cuéllar reviró: “si no quieren que sea el Inegi, que sea el Banco de México, pero lo que ya no podemos es dejar de medir la concentración de la riqueza, o como en las revistas del corazón donde dan cuenta de las bodas y lujos, no, tiene que ser sobre bases científicas y sólidas porque aquí es la única medida que se desprende, es la progresividad fiscal para financiar entre otras cosas el estado de bienestar”.

Refirió que así como el Coneval no es una policía fiscal de los pobres, simplemente es un fenómeno para corregirlo y en este caso, el Inegi tendría esa función, pero “totalmente alejados de que sea una policía fiscal”.

El también diputado con licencia convocó a los industriales a emprender un acuerdo para la reforma hacendaria en diciembre próximo, la cual permita progresividad y ajustes a las distorsiones fiscales.

