El presidente electo estadounidense, Donald Trump, descartó que su gobierno vaya a imponer una Tasa de Ajuste Fronterizo (BAT) que no permita deducir el costo de las importaciones y sí el de las exportaciones, y en lugar de ello anunció que otorgará créditos para incentivar las exportaciones.

Bajo el concepto de ajuste fronterizo, si alguien está haciendo una motocicleta o un avión en nuestro país, estaría recibiendo un crédito por el avión que hacen antes de enviarlo a donde quiera que vaya , dijo Trump en declaraciones al diario The Wall Street Journal.

Trump dejó entrever que no aplicará una BAT por la dificultad de rastrear y medir las importaciones con derecho a la deducción.

Tú no necesitas eso, más impuestos más bajos y todo lo demás. Esto es demasiado complicado. Ellos (los beneficiarios) obtienen crédito para algunas partes y no en otras partes. ¿Dónde se hizo la pieza? No quiero saber eso. Yo sólo quiero que sea agradable y simple , agregó.

Éste fue el primer pronunciamiento de Trump sobre la BAT, la cual fue diseñada por el presidente de la Cámara Baja de Estados Unidos, Paul Ryan.

Si se descarta la BAT, se dejará respirar un poco a las empresas y al gobierno de México. Hay que ver lo que Trump va a definir en los próximos meses, pero esto quita incertidumbre , opinó Carlos Palencia, socio director de la Consultoría Estratégica & Outsourcing.

Palencia destacó que la BAT sería una medida burocrática que afectaría a la de por sí ya rescatada industria automotriz estadounidense, dado que las plantas manufactureras de Estados Unidos, México y Canadá cruzan autopartes en promedio ocho veces las fronteras en América del Norte durante los procesos de producción para ensamblar productos finales.

Ryan lanzó el plan tributario como una alternativa a los aranceles de importación que Trump ha propuesto.

Según le Secretaría de Economía, la BAT perjudicaría a una tercera parte de los agentes económicos de Estados Unidos y sería violatoria de las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Los minoristas y otros importadores importantes estadounidenses se han manifestado en contra de esta medida.

Se han manejado dos modalidades del impuesto: una es con corrección en la frontera y otra es sin corrección en la frontera. De estar vinculada a las exportaciones e importaciones, la BAT tendría un impacto comercial, sin ser una reforma comercial en sí misma.

Trump descartó además la idea de que China no está devaluando su moneda y dijo que las recientes acciones del gobierno chino para evitar que el yuan caiga aún más sólo se están haciendo porque no quieren enojarnos .

En agricultura, tasa sería de 5.3%, y de 3.9% en industria

Sin el TLCAN, México pagaría aranceles por 10,024 millones de dólares anuales: Zabludovsky

Monterrey, NL. EN EL caso de que México dejara de formar parte del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), tendría que pagar aranceles al año a Estados Unidos, por cerca de 10,024 millones de dólares, estimó Jaime Zabludovsky, quien participó en la negociación del acuerdo hace más de 20 años.

Actualmente México entra sus productos con cero aranceles a Norteamérica y otros países pero que no se olvide que puede haber una renegociación del TLCAN , advirtió Jaime Zabludovsky, durante las conferencias sobre El futuro del NAFTA/TLCAN ante la situación política de Estados Unidos , que realizó la American Chamber México. Explicó que Estados Unidos tiene 10,271 fracciones arancelarias en las preferencias del TLCAN para México.

En Agricultura incluye 1,962 líneas arancelarias, a las que se les aplicaría un arancel de NMF (Nación Más Favorecida) de 5.3% en promedio, lo que tendría un valor de 526 millones de dólares, y en el sector industrial serían 8,309 líneas arancelarias, con un arancel de NMF de 3.9% en promedio. Con ello se obtendrían 9,428 millones de dólares; la suma de éstos son los 10,024 millones de dólares.

Sin embargo, uno de los principales problemas es la incertidumbre; no sabemos qué quiere la administración de Trump, tenemos declaraciones estridentes, no sabemos qué se va a poner en la mesa , afirmó Zabludovsky. (Lourdes Flores)

