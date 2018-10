What Design Can Do y la Fundación Ikea, a través del Clean Energy Challenge, convocan a la comunidad creativa de todo el mundo a aportar ideas que contribuyan a mejorar el conocimiento, las actitudes y el comportamiento en el hogar sobre el reciclaje y la reutilización de los residuos sólidos en la Ciudad de México.

El Clean Energy Challenge busca impulsar estrategias inteligentes y soluciones pragmáticas que revolucionen el manejo de los residuos sólidos que se producen diario en la Ciudad de México.

Los proyectos que participen en este desafío serán evaluados por un jurado internacional, los ganadores recibirán un paquete de premios que incluye un presupuesto de producción y un programa de aceleración para implementar dicho proyecto. El propósito es que las ideas ganadoras y los prototipos o nuevos emprendimientos sean viables para el mercado y la inversión, y se logre con ello incidir efectivamente en el manejo de residuos de la Ciudad de México.

La Ciudad de México se ubica como la tercera mayor productora de residuos sólidos del mundo. Además, en la capital del país circulan diario más de 2,400 camiones de basura que funcionan con diesel, que son altamente contaminantes, y que transportan cada día 13,000 toneladas de desechos (lo que equivale a llenar de desechos el Estadio Azteca diario). Por el contrario, las prácticas sustentables en el manejo de residuos no son habituales en la CDMX, ya que sólo uno de cada 20 habitantes de la capital realiza la separación de residuos. Una de las propuestas para hacer la ciudad más habitable sería convertir los residuos sólidos en energía limpia para el consumo de la capital.

A esta convocatoria la avalan experiencias positivas de años anteriores, que generaron espacios de expresión participativa e incluyente con temas de interés global. En la primera edición se tomó como fundamento la crisis de refugiados; en la segunda convocatoria se abordaron las acciones sobre cambio climático en el mundo bajo un mismo objetivo: lograr hacer una diferencia.

El resultado final del Clean Energy Challenge se anunciará durante la celebración de What Design Can Do México City, festival organizado en colaboración con la Fundación Reinventando a México que se llevará a cabo en la Ciudad de México del 4 al 6 de marzo del 2019.

Los interesados podrán consultar las bases de la convocatoria e ingresar su idea, proyecto o iniciativa, visitando el sitio: http://cleanenergychallenge.whatdesigncando.com

La convocatoria estará abierta hasta el 15 de noviembre del 2018. En cada ciudad hay un Design Jam organizado para ayudar a los posibles participantes a generar ideas para la presentación.