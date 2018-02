El grupo deportivo Sports World informó que este 2018 continuará con su estrategia de crecimiento de siete unidades por año, aproximadamente una inversión total de 280 millones de pesos, además de que incursionarán en un nuevo proyecto Wellness, lo que esperan les lleve a incrementar hasta 19% sus ingresos durante el año.

“Son actividades nuevas y ya consolidado el lanzamiento, daremos a conocer las inversiones, te puedo decir que, comparado con las siete aperturas que tenemos pronosticadas para este año, el monto es irrelevante, porque iremos paso a paso explorando la nueva actividad de a poco”, dijo Fabian Bifaretti, director general de Sports World.

Durante la conferencia con analistas, indicó que por club la inversión ronda los 40 millones de pesos. Comentó que la entrada a este nuevo negocio, del cual no quiso dar detalles por temas de confidencialidad ante la competencia, será con cautela, luego de que no resultara el proyecto de los Estudios, los cuales no llegaron a sus metas ni expectativas.

“El cierre de dos unidades, que son una prueba que inició en el 2015, eran dos Estudios, uno ubicado en Santa Fe y otro en Coapa, realmente no sumaron la cantidad de clientes que pretendíamos, ni llegó nunca a los ingresos que pretendíamos, y el resultado era meramente negativo.

Dichos cierres se realizaron en enero”, indicó Bifaretti. Los estudios de nombre UPSTER empleaban una metodología basada en el monitoreo cardiaco durante entrenamientos de alta intensidad para acelerar el metabolismo, favoreciendo la quema de grasa y la formación de masa muscular.

Durante el 2017, el costo en las mensualidades de Sport World presentaron dos ajustes de precio: el primero se dio en enero y el segundo en mayo, este último fue para compensar el incremento de electricidad que se le presentó a la industria, pues el gasto de operación de clubes presentó en la compañía un crecimiento anual de 21.8 por ciento.

De acuerdo con información de la compañía, tienen una penetración en el mercado de 3.2%, dado que están concentrados en el segmento premium. En México hay 12,700 clubes deportivas en el país, revelan datos de International Health, Racquet & Sportsclub Association.

Debido a la expansión que han tenido los gimnasios low cost, Bifaretti compartió que, cuando abren una de esas unidades cerca de algún Sport World, se presenta un movimiento de hasta 300 clientes, de los cuales la mayoría regresa alrededor de los cinco meses después.