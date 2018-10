José Antonio Zambrano, el comunicador-creador del personaje y programa homónimo “El Panda Show”, regresa hoy a su público con una transmisión especial por streaming desde la plataforma de Claro Música de América Móvil en Facebook y en definitiva a partir del lunes 8 de octubre en su habitual horario nocturno de las 21 a las 23 horas desde su nueva cabina de Plaza Carso, donde también despachan sus nuevos patrones de la familia Slim.

“El Panda” transmitirá en vivo desde Claro Música para todos los usuarios que deseen escucharlo hasta donde sea que llegue esa plataforma digital de contenidos, que presume una biblioteca de más de 30 millones de canciones y programas, más presencia en cerca de 27 mercados de América y competidor de otros sistemas contenedores de podcasts y música como Spotify y en un momento también accionista de Shazam.

Esa es la oportunidad que América Móvil habría ofrecido a Zambrano como potencial audiencia y quien, a cambio, tiene el antecedente de haber logrado un público cautivo de 104,000 oyentes en las noches de Radio Uno 104.1 y la marca de haber superado con su programa a la audiencia de otras 25 estaciones de la banda de AM/FM de la Ciudad de México poco antes de salir de Radio Fórmula en abril de 2017, de acuerdo con datos de entonces de la firma de mediciones INRA.

José Antonio Zambrano tiene ahora por delante el reto de replicar su éxito de 18 años en radio por un canal de Internet con el que AMX intenta fidelizar a sus usuarios y atraer a nuevos clientes a sus servicios móviles y de contenidos. “El Panda” tiene conocimiento de cómo se manejan los contenidos vía web, pues hace tiempo mantiene una página de Internet también muy seguida por su público, por lo que el golpe de realidad debería ser un tanto menos delicado cuando transmita por Claro Música en lugar de la radio tradicional, aun cuando el micrófono y su talento serán la misma herramienta de trabajo.

“El Panda es un personaje radiofónico y por eso se espera que tome en cuenta esa observación y que no quiera pararse en televisión o web con un formato meramente radiofónico, sería un error y si ve esto como un regreso a la radio es razonable, pues es (una posible vuelta a la FM) no se pelea con su presencia en Claro Música”, dice Claudia Benassini, investigadora en radiodifusión y contenidos digitales de la Universidad La Salle. “Se confirma que es un personaje y que fue un error darlo de baja”.

“Es una interesante apuesta de programas hablados en plataformas de música en línea. El primero fue Spotify y ahora Claro Música. Estos proyectos reivindican los formatos radiofónicos. Esperamos que el Panda ofrezca contenidos de calidad, porque será una punta de lanza para incluir más programas de entretenimiento en esas plataformas que nos recuerdan a las rocolas”, celebra Gabriel Sosa Plata, por años seguidor de todo lo que ocurre en la industria de radiodifusión mexicana.

El error de dejarlo ir de la radio –primero Grupo Radio Fórmula y luego Grupo Radio Centro– puede ser monetizado y adherido ahora como valor agregado a los productos de América Móvil: Telcel-Claro Música-Clarovideo, coinciden especialistas del sector de telecomunicaciones.

“Claro Música es un actor muy importante en el segmento; sin duda entre los cinco mayores de la región y es utilizado por América Móvil como un elemento de fidelización. AMX es uno de los pocos actores móviles que posee un servicio propio, ya que buena parte de la competencia ha decidido ir por alianzas con plataformas establecidas; mayormente con Spotify y en menor medida con Deezer. Los podcasts son un formato con una demanda creciente en otras plataformas, con lo cual la incorporación de El Panda podría darse en esa modalidad”, plantea Carlos Blanco, analista de la firma Dataxis que da seguimiento a sistemas como Clarovideo, Blim o Netflix.

En el inter de que las radiodifusoras busquen y negocien con José Antonio Zambrano su vuelta a la AM/FM capitalina –versiones apuntan a recientes negociaciones de MVS Comunicaciones y Grupo Fórmula con el comunicador–, podría ocurrir que los escuchas concedan otra vez su fidelidad al concepto de “El Panda Show” y entonces América Móvil, de la mano de Telcel-Claro, valore el despliegue de una oferta donde Zambrano sea el emblema, pues casos similares ya han ocurrido en otros mercados de Latinoamérica, aunque no necesariamente tendría que ser un producto como un “panda cel” .

“Integrar contenidos exclusivos o específicos tienen el objetivo de que esta plataforma o servicio no estén limitados por la red o los planes de las empresas. Este show pudiera ser un ingrediente local y quizá su valor no esté en los planes de servicio, sino en actualizar la plataforma de Claro Música y probar la integración de más contenido estilo podcasts o shows en un mercado como la Ciudad de México”, piensa Jesús Romo, director de la firma de análisis Telconomia. “En cuanto a planes, quizá esto pueda contribuir a resaltar más el elemento de Claro Música como membresía incluida en los suscriptores de Telcel, pero todavía no marca suficiente diferencia como para que usuarios de otra red se interesen en esta plataforma de música teniendo opciones como Spotify o Apple Music”.

Jorge Bravo, analista en Mediatelecom Policy & Law, sostiene que llevar un formato como el show de José Antonio Zambrano a Internet conlleva sus riesgos –en su momento fue uno de los programas más multados de radio por la irreverencia de sus contenidos–, pero por el lado de las oportunidades el comunicador y Claro Música-Telcel hallarían posibilidades como para ser consideradas futuros nichos de negocio:

“El tono irreverente y las bromas que se juegan en el Panda coinciden con el humor y los contenidos que buscan los millennials en la red con otros formatos y personajes como los youtubers, los medios virales y la cultura del meme. La otra oportunidad es el nicho de mercado: al tener Telcel una base de suscriptores de prepago de aproximadamente 80%, puede llegar a un público de clase media baja o baja que coincide con su principal base de suscriptores de forma natural y que explota de forma notable el Panda; además, los costos de arriesgarse en Internet son más bajos que los de una producción en radio o TV".

"El reto será que las audiencias cautivas del Panda sintonicen el streaming, aunque el sentido humano, el cotilleo y la curiosidad que despiertan la vida de las personas en las redes sociales y otras plataformas coincide a la perfección con el formato y las dinámicas del Panda”.