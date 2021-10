Alrededor de 5,000 trabajadores de la constructora mexicana ICA Fluor, iniciaron un paro laboral, al denunciar que se les paga la mitad del salario que establece el tabulador salarial, así como diversas injusticias e irregularidades por parte del líder sindical en turno Ricardo Hernández Daza, integrante de la CTM, lo que además ha desatado enfrentamientos en la construcción de la refinería Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco.

Según se observa en videos que circulan en redes sociales trabajadores de ICA Flour que laboran en la refinería de Dos Bocas se enfrentaron este miércoles con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que les impidieron ingresar a la obra.

Las irregularidades surgen cuando Hernández Daza tomó el mando de la bolsa de trabajo de la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco y dejó en el desempleo a 15,000 trabajadores; a pesar de que el presidente Andres Manuel Lopez Obrador, aseguró que dicho proyecto aumentaría el empleo.

“La bolsa de trabajo se la llevó un líder sindical local, que nada tiene que ver al interior y que al parecer está vendiendo en abonos plazas de Pemex. No sólo tiene el control del trabajo al interior de Dos Bocas, va más allá que eso y lo peor de todo es que la mesa de seguridad a cargo de la secretaria Rocío Nale no pone ningún orden” aseguró la diputada por Morena, Susana Prieto Terrazas.

Los trabajadores están percibiendo 2,400 pesos promedio por semana y son obligados a pagar una cuota sindical que oscila entre 100 y 500 pesos dependiendo su puesto. Dicha cuota sindical se cobra de manera directa, no hay registro de dicho dinero y aseguran que no hay opción, ya que de no pagarla no entran a trabajar y son reemplazados, detalló la diputada.

“Los trabajadores aseguran que porros mandados por el dirigente sindical están a la entrada de Dos Bocas y detienen al trabajador pidiéndoles que paguen una cuota sindical en efectivo que no se describe en el registro de pago y que además, no tienen derecho a cobrar, ya que Ricardo no está legitimado para tener gente afiliada a su sindicato y es una violacion a la reforma de la Ley Federal de Trabajo que se aprobó desde el 2019, así como al apartado 23 del T-MEC y a la libertad y democratización sindical” comentó.

Esta mañana el conflicto estalló y se reporta un enfrentamiento.

Presentarán Punto de Acuerdo

La diputada federal, integrante de Morena, presentará un punto de acuerdo el próximo jueves para citar a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, para solicitarle que ponga orden en la mesa de seguridad.

Iniciativas como la regulación de sindicatos minoritarios, para lograr condiciones efectivas que puedan competir con sindicatos que han gobernado por más de 8 décadas y que tienen cansados a los trabajadores, son acciones que la diputada considera que son indispensables para terminar con abusos laborales.

“Debe existir una intervención del Ejecutivo si es necesario. No puede ser posible que se esté privilegiando a trabajadores de otros estados ante los trabajadores que radican en Paraíso y en los pueblos circunvecinos, la economía de dicho municipio está bastante grave. El presidente siempre dice “la Ley ya cambió” pero no se hace efectiva, los empresarios con su corrupción quieren seguir teniendo sindicatos que trabajan para la empresa y no para los intereses de los trabajadores” concluyó.