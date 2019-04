Ignorar el bono demográfico que existe en México y desaprovechar la energía productiva de la juventud sería un error, por lo que Jóvenes Construyendo el Futuro es la oportunidad para impulsar una fuerza laboral capacitada y, con ello, contar con el talento adecuado que permita hacer crecer la economía del país, aseguró la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján.

Al encabezar una reunión con empresarios en el estado de Yucatán, el pasado viernes, la titular del trabajo aseguró que con el programa incorporará a 2.3 millones de jóvenes de 18 a 29 años que habían sido ignorados sistemáticamente por los anteriores gobiernos.

En Ticul, Yucatán, con nuestro Presidente @lopezobrador_ . Siempre acompañarlo es una recarga de energía. pic.twitter.com/4bpyftUu8h — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) 13 de abril de 2019

En el encuentro en el que detalló en qué consiste el programa y los avances de esta política pública, la titular de la STPS advirtió sobre las malas prácticas que se han identificado. “La discriminación o pedir a los jóvenes competencias técnicas cuando la finalidad es que las adquieran ahí, así como reemplazar a trabajadores por aprendices o pedir una parte de su beca son acciones que no serán toleradas”.

Ratificó que “es un programa que no existe en ninguna parte del mundo, y nos va a permitir en el corto plazo desarrollar esas competencias y esas habilidades que necesitamos para crecer. Si queremos crecer necesitamos inversión, y si queremos invertir también se necesita una fuerza laboral capacitada para poder ser más productivos”.

En el encuentro en el que estuvo presente el gobernador de la entidad, Mauricio Vila Dosal, la secretaria aseguró que México tiene la enorme posibilidad de poder aprovechar la energía de la juventud, el bono demográfico.

Dijo que el programa crece de manera significativa, y que a menos de cien días de haber iniciado, lleva casi 350,000 jóvenes vinculados y una cantidad semejante en proceso de encontrar un centro de trabajo para la capacitación.

La encargada de la política laboral del país, afirmó que el plan del gobierno de México tiene como objetivo reivindicar el derecho que tienen los jóvenes en sus comunidades a tener oportunidades de desarrollo, así como la posibilidad de brindarle capacitación para fomentar el talento que tienen en particular 2.3 millones de mexicanos.

Además de que se prevé que la dependencia del trabajo otorgue un distintivo a las Empresas Construyendo el Futuro para reconocer a aquellas que se han sumado a esta política pública.

La secretaria Alcalde Luján dijo que por lo tanto este no es un programa selectivo sino más bien universal: “todo aquel joven que tenga entre 18 y 29 años de edad, que no estudia y no trabaja, tiene espacio en Jóvenes Construyendo el Futuro, y la idea es poderlos vincular a las actividades productivas”.