“No vemos como algo negativo la revisión de un contrato, sobre todo si se hace con el espíritu que se dice de asegurar que no haya temas de corrupción atrás”, aseguró Esteban Polidura, director de Inversiones para México en UBS, a quien se le preguntó si ve riesgos en la economía y en las inversiones del país en caso de que se cancelen proyectos como el nuevo aeropuerto y la reforma energética.

En entrevista, comentó que el candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de la coalición Juntos Haremos Historia, ha sido claro y no ha mencionado concretamente la cancelación de la reforma energética o del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM), sino que habla de revisar los contratos.

“Revisar los proyectos no es un tema que deba ahuyentar a la inversión, al contrario, debería dar más transparencia y claridad (...) En el mensaje muchos perciben como posible riesgo a la inversión, pero hasta el momento nosotros no encontramos evidencia concreta de que se tenga iniciativa particular de que se tenga riesgo en la inversión”. Comentó que lo que sí causa incertidumbre es sobre cómo la gente está percibiendo los mensajes que está dando López Obrador, cómo sus adversarios lo quieren poner frente a los votantes y el mensaje que se transmite.

“Percibimos una diferencia entre lo que se dice, cómo se percibe y de lo que finalmente vaya a ser. Lo que nosotros percibimos como evidencia concreta es que su retórica en los últimos meses se ha hecho mucho más amigable al mercado. Habla de inversión y pide participación e iniciativa privada”, expresó.

A su parecer, no observan evidencia concreta de que, en caso de que gane López Obrador, se afecte de forma directa la inversión, “una cosa es lo que se dice; es decir, la retórica y otra es lo que otras personas y los medios dan a conocer sobre cómo se está dando a conocer esta retórica”.

Afirmó que desde UBS están evaluando a cada uno de los candidatos, en espera de evidencias concretas de cómo serán sus planes económicos. “Hasta el momento todo es muy vago (...) el mercado está ansioso de recibir un mensaje más concreto, donde se asegure que ciertos proyectos críticos no van a poner en riesgo la inversión que ya se ha llevado acabo”.

REVISIONES, EN BENeFiCIO DE LA IP: ESQUIVEL

Gerardo Esquivel, asesor económico del candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, comentó que la revisión de los contratos que se realizarán tanto en la creación del nuevo aeropuerto y de la reforma energética es para evitar casos de corrupción y esto sería benéfico para el sector empresarial.

“Todo esto sería en beneficio incluso del sector privado porque sabría que podría participar en procesos futuros de licitaciones, en procesos de contratación en igualdad de circunstancias”, señaló.

Abundó que actualmente muchos participantes del sector privado tanto nacional como internacional deciden hacerse a un lado porque desde un principio consideran que las licitaciones están amañadas.

“Vienen empresas extranjeras a asociarse con empresas mexicanas porque piensan que solamente así pueden acceder a tener contratos de la reforma energética, por eso es importante dar esa transparencia, la cual será en beneficio de los propios inversionistas”, detalló.

