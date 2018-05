El gobierno de Estados Unidos tiene como límite el 16 de mayo para notificar la intención de presentar el texto de la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) al Congreso de ese país, lo que en la práctica implica llegar a un acuerdo preliminar de las negociaciones.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés) debería entregar el documento en ese plazo para cumplir con los requisitos de la Ley de Autoridad de Promoción Comercial (TPA, en inglés).

El republicano Paul Ryan, quien controla la legislación en la Cámara de Representantes, estableció el límite en comentarios entregados el miércoles a la Ripon Society en Washington y publicados el jueves, según la agencia Reuters.

“Tenemos que tener el documento, no sólo un acuerdo, tenemos que tener el documento, de la USTR antes del 17 de mayo para que votemos sobre él este año, en diciembre”, dijo Ryan, en referencia a la notificación de intención de firmar el acuerdo de la actualización del TLCAN.

Según la TPA, el Ejecutivo debe enviar una carta de intenciones detallada a las dos comisiones pertinentes de ambas cámaras legislativas y consultar el contenido de la misma con ellas durante 90 días.

La TPA otorga al ejecutivo estadounidense la facultad de llevar a cabo negociaciones comerciales y presentar los acuerdos firmados al Congreso, para que éste los ratifique o desapruebe, sin modificar su contenido. Sin ella, las posibilidades de éxito de cualquier negociación disminuyen seriamente ya que la administración en curso no puede garantizar que los resultados de la negociación serán aprobados por el Legislativo en sus términos.

“Hay varios temas sin resolver. Entonces, no quiero dar una noticia aquí, pero veremos si lo pueden lograr finalizar esto antes de mayo 17 y entregarnos el documento al Congreso. Así podríamos tener este voto en diciembre. Si no pueden, no lo haríamos”, añadió.

El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, declaró que espera despejar sus dudas este viernes sobre si habrá un TLCAN modernizado o no, en el corto plazo.

“Creo que lo descubriremos durante el día (jueves) y mañana (...) si realmente tenemos lo que se necesita para abordar esas cosas a corto plazo”, dijo Guajardo a Reuters.

Otro plazo

Una vez que el TLCAN sea renegociado, la administración del presidente Donald Trump deberá informar al Congreso de Estados Unidos sobre las “medidas comerciales” propuestas 180 días antes de firmar el acuerdo, además de que deberá obtener la renovación del fast track o TPA para agilizar la ratificación del mismo.

En lo que se ha llamado la octava ronda informal de conversaciones, Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos; Guajardo, y Chrystia Freeland, ministra de Asuntos Exteriores de Canadá retomaron este lunes las reuniones ministeriales tras haber sostenido otros encuentros bilaterales y trilaterales del 24 al 27 de abril, también en Washington, DC.

Destacando un punto particular, Ryan dijo que le interesa mantener en el TLCAN el arbitraje de diferencias Estado-inversor (ISDS, por su sigla en inglés).

En el Capítulo 11, que trata sobre controversias entre inversionista-Estado, la Casa Blanca propuso un mecanismo que incluye los términos “opt-in” y “opt-out”, con los que para iniciar el levantamiento de un tribunal (pánel), la parte demandada tiene la opción de someterse al caso o no. De oponerse, el proceso ni siquiera inicia. “El ISDS está en nuestro interés”, dijo Ryan.

Por su parte, México y la Unión Europea acordaron en abril establecer un tribunal permanente para resolver controversias relacionadas con las inversiones que estén vinculadas exclusivamente al Tratado de Libre Comercio entre ambos.

rmorales@eleconomista.com.mx