Trump vs Sheinbaum

La segunda presidencia de Trump ha roto todo el esquema internacional de alianzas y enemigos. La imposición a todo el mundo de condiciones políticas y económicas beneficiosas para los Estados Unidos obliga a cada una de las naciones a replantear su papel frente al agresivo intento de una nueva hegemonía norteamericana.

Para México el asunto se complica notablemente en la medida en que por un lado aumenta su conexión comercial con Washington, y por otro se separa radicalmente de la estrategia continental de Trump, que no ve a su vecino del sur como un socio confiable. Los gobiernos de la 4T se inclinaron hacia una alianza con el populismo latinoamericano al vincularse estrechamente con sus pares en Cuba, Brasil y Colombia, mientras el resto del continente giraba a la derecha.

Por su parte Trump ubicó a su enemigo principal en lo económico y en lo político en la figura de China y ahora, a través de la guerra en Irán intenta imponer nuevas condiciones al gigante asiático. Y mientras aparecen señales de que el gobierno cubano negocia un acuerdo similar al venezolano para evitar una invasión militar, la Casa Blanca arma un bloque de poder político-militar con los gobiernos afines a su estrategia de control en el llamado “Escudo de las Américas”, cuyo objetivo único es legitimar internacionalmente la presencia militar de todo tipo desde el Río Bravo y hasta la Patagonia, y destruir así a los cárteles de la droga cuyo principal centro de operaciones se encuentra en México.

Parecería ser que no hay salida para la presidenta Sheinbaum en este escenario. Ni enfrentar a Trump sin condescendencia alguna, ni apostar por la inercia que posponga indefinidamente la confrontación, parecen opciones viables. La forma como Omar García Harfuch ha combatido al crimen organizado es correcta y efectiva, pero tiene una limitante que impide presentar los resultados como un éxito absoluto.

El contubernio entre la clase política morenista y los delincuentes ha llegado a un punto tal, que resulta imposible golpear a los criminales sin destapar la cloaca de funcionarios de todos los niveles involucrados en este tipo de negocios. Por ello es que los casos que implican a altos mandos del gobierno federal terminan archivados, ya que su apertura provocaría tener que llegar a las altas esferas del poder lo que representaría un suicidio político.

En estas condiciones el choque entre Sheinbaum y Trump parece inevitable. México no puede seguir pateando el bote de la impunidad que afecta no únicamente a los mexicanos, sino también al electorado norteamericano que ha comprado la errónea idea de que el problema de las drogas es sólo culpa de la oferta que proviene de nuestro país.

Para salir de esta encrucijada la habitante de Palacio Nacional tendrá necesariamente que decidir entre su supervivencia política, o su lealtad al tlatoani que sigue condicionando su mandato.