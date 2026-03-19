CNTE amaga con protestar en mundial

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) advirtió que podría intensificar sus protestas durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 si no se atienden sus demandas, en el marco del paro nacional de 72 horas que se realiza del 18 al 20 de marzo.

En un posicionamiento político, el magisterio disidente señaló que mantiene su exigencia de reinstalar la mesa nacional de negociación con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la reforma educativa laboral, un incremento salarial y medidas de justicia laboral.

La organización acusó al gobierno federal de mantener una política de “desatención y contención” hacia sus demandas y advirtió que, de no haber soluciones, “accionarán en el marco del Mundial de Futbol 2026”, al considerar que este evento internacional se realiza en un contexto ajeno a la realidad del magisterio.

“A 46 años de la Coordinadora, dejamos claro que seguiremos reiterando nuestro derecho a libre manifestación por la defensa de la educación pública, el empleo y por la democratización del SNTE, la educación y del país”, se indicó en el posicionamiento.

Ante este escenario, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) emitieron un comunicado conjunto en el que reiteraron su disposición al diálogo “permanente, respetuoso y constructivo” con las y los docentes.

Ambas dependencias señalaron que existen objetivos comunes con el magisterio, como el fortalecimiento del sistema educativo y la mejora de las condiciones laborales, por lo que aseguraron que se mantienen abiertos los canales institucionales para alcanzar acuerdos.

Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum descartó reunirse personalmente con la CNTE, aunque afirmó que el diálogo se mantiene a través de la SEP, gobiernos estatales y la propia Segob.

La mandataria advirtió que no todas las demandas pueden ser atendidas debido a limitaciones presupuestales.