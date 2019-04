Acapulco, Gro. El presidente del Consejo de Administración de Grupo Carso, Carlos Slim Domit, sugirió que para fortalecer la promoción turística de México “sería interesante” convocar a los representantes de las distintas actividades económicas relacionadas con el turismo y apoyarse fuertemente con la tecnología.

“En la promoción debemos estar involucrados todos. Con los canales de comunicación que tenemos es lo que hemos estado haciendo, apoyando eventos y buscando que haya más promoción de nuestro país. Cada vez son más las empresas de otros sectores que están participando”, comentó luego de ofrecer una conferencia magistral en el Tianguis Turístico de México.

Desde su perspectiva, los llamados influenciadores cada vez son más y en diferentes temáticas, y el uso de nuevas plataformas de comunicación que generan información estadística, precisa, facilita atender adecuadamente segmentos específicos de mercado, son algunas herramientas que deben usar con nuevos objetivos.

En línea con su propuesta, se le preguntó sobre la posibilidad de que Grupo Carso firme un convenio de colaboración con la Secretaría de Turismo para potenciar la promoción del país en este momento (cuando está en proceso de liquidación el Consejo de Promoción Turística de México) y respondió que sería interesante hacer esa convocatoria, pero no con su grupo sino con todos los participantes en el sector.

Antes, en su charla, que fue la más concurrida de los últimos dos días, ofreció varios ejemplos sobre innovación tecnología en la actividad turística, la cual se debe direccionar a la promoción.

“Estaba hace poco con la gente de una empresa muy grande en tecnología y me decía que ya tienen pruebas con Delta Airlines en el aeropuerto de Atlanta, en donde la gente desde que entra al aeropuerto, hasta que sienta en el avión no saca un solo documento, todo está desarrollado por reconocimiento facial”, refirió.

Empresarios, a innovar

Ante unas 200 personas, Slim Domit habló durante 40 minutos y cautivó a la audiencia. En su charla hizo una síntesis del desarrollo histórico reciente de la humanidad y cómo se ha sumado la tecnología. Entre sus escuchas estaba el secretario de Turismo, Miguel Torruco, acompañado de su familia.

Al llegar al tema turístico, lanzó varias preguntas relacionadas con la oferta de servicios y el uso de los activos, entre ellas: ¿Por qué no ha salido un Airbnb de los hoteles, en donde se ocupen de comercializar ellos mismo, de manera dinámica, los tiempos disponibles y sus cuartos?

“Ustedes conocen We Work, que es una aplicación hoy para oficinas que ha tenido un gran desarrollo, entonces, ¿por qué no se ha inventado un wetravel?, ¿por qué no vemos formatos nuevos en donde las empresas tradicionales sean quienes empiecen a desarrollar conceptos nuevos?”, dijo.

Entonces, advirtió que se ha pasado de la frase “el cliente manda” a “el cliente paga”, donde al no encontrar satisfacción a sus necesidades se opta por otras alternativas.

Además, dejó en claro que trasladar toda la información que se genera a la nube va a ser clave para todas las empresas y se debe programar los sistemas tradicionales, porque con la información virtual, en un centro remoto de datos, se pueden utilizar soluciones de fácil acceso con gran velocidad y apostar a una diversificación de audiencias.

Nace alianza empresarial a través de plataforma para comprar viajes

Acapulco, Gro. La empresa de comunicación exterior Rentable (con su plataforma de contenidos México Channel), Viajes Premier y Amadeus unieron fortalezas para crear Realtrips.com en donde se podrán directamente comprar paquetes de viaje en condiciones de “total transparencia, comodidad por precios fijos y seguridad”.

“Ahora que se han canalizado en otras prioridades los montos de inversión para la promoción turística, la Iniciativa Privada debe mostrar su capacidad de sumar y apuntalar las acciones que tome la autoridad. Es tiempo de que nos pongamos la camiseta y que todos aportemos en el desarrollo del turismo”, dijo su director comercial, Gerardo del Moral.

El anuncio de la nueva plataforma fue una de las actividades del Tianguis Turístico de México que contó con la presencia del secretario de Turismo, Miguel Torruco, y entrará en operaciones en cuatro meses.

El directivo señaló que la empresa se creó también para apoyar la promoción de destinos y viajes, no solamente los más conocidos y buscados sino aquellos que tienen poca presencia mediática a pesar de ser “joyas turísticas”, lo que ayudará a conocer realmente las entrañas de nuestro país.

“También queremos apoyar el esquema de turismo social que sabemos es prioridad para este gobierno”, explicó Del Moral.

La participación de Rentable en Realtrips.com tiene la posibilidad de promover los atractivos mexicanos y sus ofertas de viaje en anuncios espectaculares, pantallas digitales, vallas, puentes, o parabuses, lo que creará, por primera ocasión una sinergia de promoción entre los sectores públicos y privados. El resto de los directivos de la nueva plataforma está integrado por expertos en el sector turístico, nacional e internacional, quienes colaboraron en su primer anuncio publicitario luego de su presentación pública, generó un entusiasta aplauso de los asistentes porque avivó la flama de la creatividad ante la dura época que vive la promoción turística en México.

La participación de Amadeus permitirá tener acceso a unas 700 aerolíneas y 350,000 hoteles.

Divisas turísticas, al alza

El instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que las divisas turísticas totales captadas en el primer bimestre del año sumaron 4,507.6 millones de dólares, lo que representó un incremento de 16.7%, respecto a igual periodo del 2018. En tanto la llegada de turistas internacional también se incrementó: 4.5% al sumar 6 millones 859,700 personas.

Durante el Tianguis Turístico, las cifras fueron celebradas por el secretario de Turismo, Miguel Torruco, porque están en línea con su programa de trabajo, en donde se privilegia el incremento de divisas y del gasto promedio de los turistas, lo cual se logrará con una creciente integración de productos turísticos en todo el país.

“Las cifras van por el camino esperado, aunque he dicho que cerraremos el año con 10.3% de incremento en divisas. Enero fue complicado porque hubo terribles nevadas y se cancelaron vuelos desde Estados Unidos, situación que no se comenta”.

