La ASPA considera clave que la empresa que rediseñó el espacio aéreo del Valle de México para la integración del AIFA, se incorpore en la discusión sobre su seguridad

El secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) de México y miembro de la Comisión de Seguridad Aérea instalada por la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), Humberto Gual, informó que la participación de NavBlue, la empresa francesa que estuvo a cargo del rediseño del espacio aéreo del Valle de México, en el análisis de los reportes oficiales de incidentes aéreos reportados por organismos y operadores en los últimos meses, sería vital y prioritario en estos momentos.

“Desde hace tiempo se le pidió a Víctor Hernández que llamara a NavBlue porque evidentemente queda trabajo por hacer. La estructura del espacio aéreo tiene que adecuarse conforme transcurren los tiempos de la implementación, pero tenemos que incluir todos los posibles escenarios a presentarse en el Área Terminal de México y definir cómo vamos a operar mejor y seguros”, declaró Gual en entrevista.

El segundo tema prioritario es la actuación de la Dirección de Control de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), que desde 2019 (antes de la degradación), ya tenía conocimiento sobre reportes de incidentes de alarmas de alerta de impacto contra el terreno (GPWS), los mismos que señalaron tanto la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas (IFALPA), como la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) hace unos días.

“Hoy el General Carlos Munguia nos está escuchando. Sin embargo, en el 2019 firmamos una circular con el fin de que México tuviera una data certera con la cual pudiera corregir y prevenir degradaciones. El actual director de Control de AFAC, Ricardo Colliers, abiertamente no quiso atender esa circular alegando que no era legal, excusa que no resulta aplicable porque es un documento de asesoramiento y se cumple tal como lo hace la FAA en Estados Unidos para fortalecer a la autoridad y que ésta pueda hacer mejoras a las condiciones de la aviación”.

“Hoy la autoridad se entera de que todo está mal con las cartas de IFALPA y de IATA, cuando Colliers abiertamente nos dijo que de acuerdo a sus conocimientos él decidiría lo que funcionaba y lo que no. Eso sólo complicó las cosas. Pedimos que esa oficina tenga cambios urgentemente”, dijo.

El subsecretario de Transporte, Rogelio Jiménez Pons declaró que en el incidente grave del sábado 7 de mayo hubo factores atribuidos a la fraseología, al respecto, Humberto Gual reveló que cuando Víctor Hernández era todavía director, Seneam abandonó las conferencias de fraseología con los operadores (PCPSI por sus siglas en inglés) a las cuales asisten American, United, Delta, Korean Air, y ASPA también como representante de IFALPA.

Víctor se justificaba, decía que todo estaba bien cuando le demostrábamos una y otra vez en papel que estaban las cosas mal”, añadió Gual, quien también es representante de IFALPA en México.

El representante de los pilotos confirmó que las aerolíneas están gastando más combustible, lo cual no se explica puesto que antes del rediseño del espacio aéreo operaban casi 78 operaciones por hora y hoy son 50, sin embargo hay más desviaciones a aeropuertos alternos en el que no está incluido el AIFA.

“Tanto ASPA como IFALPA estamos participando en esta Comisión con toda la intención de arreglar esta situación urgente, hoy queremos corregir las cosas, sin excusas”, finalizó.