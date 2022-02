México tiene avances en materia de libertad sindical y contratación colectiva; pero no ha atendido la obligación constitucional de presentar ante el Senado de la República los nuevos convenios que se han adoptado, en el seno de las reuniones de la Conferencia Internacional de la Organización Internacional del Trabajo, y que permitiría mejorar diversas situaciones en materia laboral.

En el informe de 2022, emitido por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Conferencia Internacional del Trabajo, se informó que México ha mostrado “falta de sumisión” para dar seguimiento a nuevos convenios.

“La Comisión lamenta tomar nota de que, una vez más, el Gobierno no ha respondido a sus comentarios anteriores. Recuerda que la obligación constitucional de sumisión reviste suma importancia y constituye un elemento fundamental del sistema normativo de la OIT”, detalla el informe.

Por ejemplo en junio de 2019, la Conferencia Internacional de Trabajo adoptó el Convenio 190 sobre la violencia y acoso en el mundo del trabajo, a partir de su adopción los estados tienen un año para ponerlo a consideración del Senado de la República, hecho que no ha ocurrido, y pese a que no es vinculante, si es una obligación que tiene los estados, “y ya han pasado dos años y no se ha presentado al Senado para su posible ratificación”, explicó Alejandro Avilés, integrante de la Delegación Mexicana del sector de trabajadores ante la 106 y 107 Conferencia Internacional del Trabajo.

En el desglose de los casos que fueron analizados por el Comité de Expertos, se encuentra lo referente a la libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización, así como la parte de la implementación de la reforma laboral; en donde destaca que “saluda los esfuerzos realizados, la Comisión alienta al Gobierno a continuar sometiendo las siguientes etapas en la implementación de la reforma laboral a una amplia y efectiva consulta tripartita, en aras de tomar conocimiento de las inquietudes planteadas por los sindicatos y patrones, a fin de asegurar el pleno respeto del Convenio tanto en la legislación como en la práctica”.

Contratos colectivos de protección

Al Comité de Expertos llegaron las quejas de la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT) en el que hacen señalamientos de que, a pesar de la reforma, persisten y mantienen la estimación de que 80% de los contratos en México son de protección.

En ese sentido, denunciaron que hay una proliferación y firma por autoridades públicas; alude a casos concretos que ilustran su operación (por ejemplo en una empresa transnacional de automóviles, o en el sector de las gasolineras); denuncian la represión a la acción sindical reivindicativa (por ejemplo en sectores como el de la industria electrónica en el estado de Jalisco); y destacan los importantes retos en la práctica para garantizar que los procesos de legitimación respeten la libertad sindical (citando ejemplos de incumplimiento de resultados que no favorecieron al sindicato de protección o trabas al registro de organizaciones independientes).

Por ello, la Comisión “alienta al gobierno de México a que tome las medidas adicionales necesarias para asegurar que los procesos de legitimación de contratos colectivos, tanto en sus normas como en su aplicación práctica, aseguren el pleno y oportuno respeto de la libertad sindical”.