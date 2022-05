La doctora Norma Liliana Rodríguez Argüelles se registró como candidata para contender por la secretaría general del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, a través de la planilla azul y espera que por su trayectoria, como secretaria de finanzas de la propia organización sindical, lograr el voto a favor de los 80,000 trabajadores.

Sería la segunda mujer en ocupar el cargo para la dirigencia de la Organización Sindical en este caso para el periodo 2022-2026, por lo que el pasado 11 de mayo entregó 44,270 firmas, del totalidad de las secciones 48, ante el Comité Nacional Electoral para solicitar formalmente su registro como candidata y ante notario público recibió su constancia de registro de planilla.

Plantillas de todo el país se pronunciaron en favor de su postulación, Rodríguez Argüelles, es la segunda mujer al frente de la Secretaría de Finanzas y –de obtener el voto mayoritario- también sería la segunda en ocupar la dirigencia del SNTISSSTE, pues está convencida de que con unidad, responsabilidad y trabajo, el éxito será de todos.

Como parte de su trayectoría, la candidata a ocupar la secretaría general, ha participado en los Consejos Directivos del Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, de los 14 Hospitales Regionales y de la Escuela de Dietética y Nutrición, así como en los Consejos Consultivos de las 35 Delegaciones Regionales y Estatales del ISSSTE en aspectos como financiero y administrativo para elaborar propuestas en beneficio de los trabajadores y del Instituto.

En su registro como candidata, Rodríguez Argüelles dijo que coincidían con la política de salud que impulsa el gobierno de México “para fortalecer el primer nivel de atención y trabajaremos comprometida y decididamente con el director General del ISSSTE, porque todos queremos un ISSSTE fuerte y que atienda con calidez a su derechohabiencia, pues la pandemia nos confirmó que la salud es el capital más importante para los seres humanos y debemos cuidarla y procurarla para evitar complicaciones o daños irreversibles”.

Asimismo, se confió en que con el diálogo, “la experiencia y el conocimiento se puede encontrar el mejor camino para las resolver los retos que enfrenta el ISSSTE en su día a día”, y agregó que la representación sindical nunca debe ser impuesta por los funcionarios, “son los trabajadores quienes deben elegir libre, personal y directamente a sus representantes”.

Recordó que se trabajará para atender la insuficiencia de capital humano, y que actualmente se cubre con personal de guardias y suplencias, “pero que carece de seguridad social, a pesar de trabajar en una institución de seguridad social y estar registrados en Bolsa de Trabajo, no han sido contratados, trabajaron durante la pandemia y no tienen derecho a enfermarse, ni a vacaciones, sus familias no tienen servicio de salud, ojalá nos ayuden a basificarlos y cumplir con la encomienda del Ejecutivo para contratarlos como un acto de reconocimiento y justicia social, además que en su mayoría son familiares de trabajadores de base del ISSSTE”.

Las anteriores forman parte de sus propuestas en su programa de trabajo que reafirma lo que desde hace décadas ha venido realizando como cuando fue Secretaria General de la Sección IV (de 1999 a 2002) y participó en la modificación de la Matriz de Riesgos para incluir a todos los médicos y enfermeras de las clínicas de especialidades; gestionó el Programa de Renivelación de la Rama Médica.