Al advertir que el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) no será “la varita ni la panacea” para el crecimiento económico en nuestro país, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Conciliación Política del Senado pide al sector empresarial olvidar “enconos, enfrentamientos y desconfianza” y emprender la reconciliación con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante una reunión virtual con la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), el senador morenista consideró necesario un “reencuentro entre el Presidente López Obrador y los hombres de negocios”, ya que “tenemos que tenernos confianza para potencializar el crecimiento económico, para generar la atracción de inversiones, para que haya mayores flujos comerciales a nuestro país”.

“Estoy convencido de que es un necesario reencuentro entre el Presidente de la República, entre los hombres de los negocios, los hombres que con madurez han creado empleos y que están luchando en este momento por mantenerlos, que esta pandemia inesperada a todos nos ha provocado un desencuentro con la realidad, nadie la esperaba y nadie estaba consciente de los efectos que tendría, sin embargo, esta conciliación no quiere decir que exista un desencuentro permanente”, expresó.

No obstante, Raúl Picard, vicepresidente de la Concamin, dijo, es evidente que el Presidente AMLO no quiere a los empresarios. “Si sigue pateando el pesebre, no habrá inversión en México”.