México prepara la redacción de la actualización del Tratado de Libre Comercio de América del América del Norte (TLCAN), sin la inclusión de Canadá.

En parte para ese propósito, Kenneth Smith y Salvador Behar, negociadores del equipo de la Secretaría de Economía, regresaron el miércoles a Washington, DC.

El gobierno de México ha reiterado su interés de que se pacte un acuerdo trilateral, pero ha acotado que debe prepararse para un acuerdo de dos vías, si Canadá y Estados Unidos no logran un acuerdo en principio.

“Nos interesa mucho el acompañamiento de Canadá en este proceso. El TLCAN es un acuerdo trilateral y su trilateralidad es un gran activo. Ahora, si vemos que finalmente el escenario que no esperamos, pero que no es descartable, es que no hay acuerdo, México tiene que tomar el siguiente paso: avanzar en el contexto de un acuerdo bilateral, si es necesario”, dijo Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, en una entrevista el miércoles.

Las negociaciones se mantienen sin un consenso respecto a la demanda de Estados Unidos de que Canadá abra más su mercado de lácteos y la posición canadiense de que se mantenga el mecanismo de resolución de controversias para casos de dumping y subsidios prohibidos.

Funcionarios de los tres países continuarán en Washington, DC, con el objetivo de entregar un documento acabado al Congreso a más tardar el 30 de septiembre, de conformidad con un proceso acelerado de votación.

En la práctica, las negociaciones deben acabar alrededor del 20 de septiembre, para dar tiempo al periodo de redacción técnica del documento, según Guajardo.

La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, salió de Washington el martes por la noche, diciendo que las conversaciones se encontraban en un momento en el que era esencial que consultara personalmente al primer ministro, Justin Trudeau.

Freeland no ha precisado cuándo se volverá a reunir con el representante comercial de la Casa Blanca, Robert Lighthizer.

