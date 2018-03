México importó artículos para decoración de las fiestas navideñas por 118 millones de dólares de enero a octubre del 2016, de los cuales 93.8% fueron originarios de China en términos de valor, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía.

En forma desglosada, en un grupo de artículos clasificados exclusivamente para fiesta de Navidad, México importó 76.8 millones de dólares en los primeros 10 meses del año y de ese monto 91.3% provino de China.

Dentro de este grupo de productos están árboles artificiales, coronas navideñas, guirnaldas, piñatas, listón y moños para decoración, papel metalizado, esferas de unicel para árbol de Navidad, manzanas para árbol de Navidad, chenille, figuras navideñas de unicel y escarchas de todo tipo, tamaños y colores (troqueladas, espiral y con figuras, entre otras).

Además, las importaciones mexicanas de guirnaldas eléctricas utilizadas en los árboles de Navidad sumaron 48.3 millones de dólares de enero a octubre del año en curso, y en las cuales las originarias de China abarcaron 99.5 por ciento.

México importó también cerca de 1 millón de dólares de árboles frescos para Navidad en el acumulado a octubre, todos desde Estados Unidos, en un nicho en el que productores mexicanos están participando de manera creciente en el mercado local.

Estos productos se importan en el último trimestre del año y Estados Unidos se ha mantenido como el único proveedor extranjero. En el 2015, las compras externas mexicanas de estos árboles fueron por 22.6 millones de dólares.

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) ha recomendado en los últimos años la siembra de árboles para ser vendidos en la temporada navideña, lo cual requiere permisos especiales, pero también cuenta con apoyos gubernamentales.

Actualmente, hay más de 10,000 hectáreas de plantaciones de árboles de Navidad en México y la Conafor estima que 1 millón de éstos se comercializan cada año en el país. Según su página web, la Conafor apoya con recursos en efectivo para establecer y mantener plantaciones forestales comerciales, utilizando las especies más conocidas para la producción de maderas como teca, melina, cedro rojo, eucalipto y pino, entre otras, así como para la producción de árboles de Navidad, hule y resina.

China exporta a México otros productos que son empleados como adornos en la temporada de Navidad, pero que no entran en las clasificaciones anteriores porque pueden tener otros usos, como velas, telas y papeles.

Dólar, aún sin efecto

Crecerán 2% ventas decembrinas

El sector comercio, servicios y turismo del país prevé un crecimiento anual incipiente de 2% en las ventas de la temporada decembrina.

Enrique Solana Sentíes, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), estimó que para las fiestas decembrinas se tendrá una derrama económica estimada en 424,931 millones de pesos.

Destacó que si bien el tipo de cambio aún no impacta en los precios de algunos productos y servicios, se debe a que los empresarios tenían inventario de meses pasados que habían adquirido en 18 pesos por dólar y no en 21, lo cual los hace más competitivos. No obstante, el próximo año es probable que se registre un impacto al productor y por ende al consumidor.

Los artículos con más demanda son: automóviles nuevos y usados, bebidas y tabaco, ropa y calzado, juguetes, electrónica, muebles, línea blanca y artículos deportivos. Agregó que otros rubros, como utensilios para la decoración de interiores, joyería, alimentos y abarrotes, restaurantes, hoteles, también han tenido aumento de ventas.

El presidente de la Concanaco dijo que se prevé un escenario no tan halagüeño para el siguiente año, ante el proteccionismo que pregona Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos.

Sin embargo, confió en que prolifere la competencia entre las diferentes marcas.

Por su parte, el líder del comercio organizado hizo un llamado a los consumidores a hacer gastos responsables y adquirir sólo lo necesario, sobre todo para sobrellevar la cuesta de enero y no endeudarse más de su capacidad de pago.

Recomendó que hagan un uso responsable de las tarjetas de crédito y de ser posible compras a tasas fijas o meses sin intereses. (Con información de Lilia González)

rmorales@eleconomista.com.mx