McDonald’s se moderniza y a partir de finales del 2019 arrancará su primer restaurante en nuestro país donde las órdenes se podrán hacer desde kioscos digitales, un modelo que han nombrado Experience of the future, compartió Félix Ramírez, director de Comunicación de McDonald’s Arcos Dorados para América Latina y El Caribe.

“Es un McDonald’s que va a tener toda la tecnología de punta que hoy estamos lanzando en Brasil y Argentina, que es lo que llamamos Experience of the future, un concepto en el cual ya todo va a ser digitalizado, es decir, todavía atenderá gente, pero tendrás kioscos digitalizados donde podrás pedir tu hamburguesa y modificarla como quieras”, dijo el directivo.

El nuevo concepto tendrá lugar en la Ciudad de México en Periférico y Palmas, donde la demolición se debió a que habrá un desarrollo inmobiliario y estará el primer McDonald’s Experience of the future.

“Va a tardar un par de años, el concepto es muy grande, calculamos que para finales del 2019, pero una vez abierto ese van a venir más poco a poco con esa nueva plataforma digital y tecnológica que llamamos Experience of the future, pero hacia allá va todo”, comentó Ramírez.

Indicó que la inversión para el nuevo concepto no frenará aperturas, que serán principalmente en centros comerciales con el esquema tradicional, y Experience of the future será apuesta para locaciones icónicas y nuevas.

“Se pueden remodelar algunos, sobre todo los restaurantes más icónicos, y que les llamamos free standing, los que tienen todos los servicios de autoMac, MacCafé, PlayLand, esos son los que pueden tener en principio esta nueva plataforma tecnológica, y quizá poco a poco los demás. Si ustedes ven algún restaurante que se está demoliendo (como el de Polanco), no es que viene un nuevo McDonald’s”, explicó el directivo.

En septiembre Arcos Dorados, el operador de restaurantes McDonald’s en América Latina y el Caribe, informó que invertirá en América Latina 500 millones de dólares para el periodo 2017-2019, para 180 nuevos restaurantes, algunos de ellos con la inclusión de Experience of the future.

Para Arcos Dorados, México es el segundo país en importancia con más de 400 locales, detrás de Brasil, que tiene 900 restaurantes. La primera unidad de Experience of the future está en Argentina e inició operaciones en noviembre del 2016.

En mayo pasado, Arcos Dorados anunció que incorporaría la tecnología digital en 40 de sus 225 locales en Argentina para el 2017, además de que sumaría tablets en las mesas para navegar o usar redes sociales y juegos digitales para los espacios infantiles. Se dio un plazo para que estas nuevas tecnologías estén disponibles en todos los locales de ese país en tres años.