Fue el lanzamiento del año para la marca japonesa en el 2019 y de ello fue testigo el Auto Show de Ginebra, en donde fue puesto frente a la lente y la mirada de cientos de periodistas a nivel mundial. A finales de año arribó a México para colocarse como la opción de un vehículo con un espacio conveniente, pero si perder las cualidades de conducción dinámica que han caracterizado a Mazda a lo largo de su historia. Ahora te contaré las impresiones de este crossover, luego de convivir a diario con él a lo largo de tres meses.

Detalles

Recordemos en primer lugar el origen de este modelo. Gracias a la plataforma del vehículo estrella de la corporación ofrece al volante sobresalientes cualidades dinámicas. La plataforma del Mazda 3 le confiere adelantos como un centro de gravedad bajo, una arquitectura de suspensión refinada así como la capacidad para resistir la mayor de las demandas dinámicas a alta velocidad.

Tiene 4,395 milímetros (mm) de largo total, 1,540 mm de altura total y una anchura de 1,795 mm de ancho.

Si bien el parecido es grande entre CX-30 y su hermano menor, hay elementos que le dan un aspecto único a este crossover. El principal, en mi opinión, es la protección plástica de toda la zona baja de la carrocería a la que le sigue el pulido, acabado de la culminación entre faros, parrilla y fascia así como las líneas finales de las calaveras.

Como sabes, el diseño Kodo fue la directriz para su concepción y eso es un gran punto a favor, porque considero que su estilo resulta atemporal por lo que se mantendrá vigente por una buena cantidad de tiempo.

MAZDA CX30 . FOTO :HUGO SALAZAR / EL ECONOMISTA .

A conocernos

La mayoría de los contactos con autos de las marcas que los destinan a evaluación son de una semana, en el caso del CX-3 fue por algo más de 90 días. En mi caso, los primeros 30 fueron para acostumbrarme a su concepto para después pasar a elementos puntuales.

Su imagen la tenía un poco más asimilada gracias a que Mazda me invitó a su develación en Europa. Ahí aprendí los pormenores de su fisonomía, la cual me pareció muy llamativa. Ya con la idea de cómo lucía lo que manejaría durante una buena cantidad de tiempo, mi siguiente tarea fue acostumbrarme al interior.

Lo primero que hice fue encontrar la posición idónea de conducción, algo muy fácil gracias a los reglajes del asiento y volante; éste último, de aspecto deportivo con tres radios, acomoda los controles para la radio, la telefonía y las asistencias a la conducción. Gratificante para la vista y el tacto son los botones con acabado en aluminio, que genera una percepción de mayor nivel, cercano a uno Premium.

El clúster es muy claro con la tipografía propia de la casa japonesa, con información completa en la que destaca el indicador en tiempo real de la autonomía disponible. De la consola central reluce su estilo minimalista en donde sólo se acomodaron los controles para el climatizador.

En la columna de la transmisión, debajo de la palanca de cambios, está el Human-Machine Interface, un mando circular para acceder a las funciones de comunicación, entretenimiento y de información, que se replica en la pantalla central 8.8”. La interacción con esta herramienta es muy sencilla, pero sí requiere de un periodo de adaptación, sobre todo para que después ya no tengas que bajar la mirada o centrar tu atención en el monitor, y distraerte del camino.

Una herramienta que también abona a la seguridad es el Head Up Display. Es útil para estar al tanto de la velocidad a la que circulamos cuando hay restricciones en las diferentes vías.

El total de los viajes se realizaron en ciudad en condiciones de tránsito de horas con mayor afluencia; aquí el consumo arrojado por la computadora de viaje fue de entre 6 y 8 km/l, una cifra aceptable para un 4 cilindros de 2.5 litros de desplazamiento, acoplado a una caja automática de 6 cambios. También es prudente mencionar que en algunas ocasiones activé el modo Sport desde el botón en la consola.

Para la conducción citadina es muy acertado, porque apura los cambios de la caja y mantiene la relación más corta con tal de aprovechar el par; esto se traduce en un cambio de carril y adelantamiento o en una recuperación. La mala noticia es que penaliza al consumo y es responsable de que la cifra pueda caer hasta los 6 km/l.

En estos primeros días sólo existió un contratiempo del que cualquier cliente y propietario podría decepcionarse. En una sola ocasión el sistema de infoentretenimiento no respondió; mi móvil aparecía conectado vía Bluetooth, pero no era posible iniciar la reproducción de la audioteca ni tampoco hacer una llamada.

Hacer kilómetros

Después de tomar confianza y encontrar el mejor ritmo para trasladarme en ciudad tocó el turno de salir a carretera en dos ocasiones en fin de semana. Fueron en total 513 kilómetros y, de ellos, me parece que sobresalen la comodidad interior, compuesta por la posición de manejo, la buena visibilidad hacia el frente y la hermeticidad de la cabina, así como por el buen comportamiento dinámico que te hace sentir como si estuvieras al mando de un sedán.

La postura de manejo, que te da la libertad de estar varias horas al volante sin muestras de fatiga, así como la sensación de tener los controles y mandos muy cercanos se debe al SkyActiv-Vehicle Architecture, una serie de avances estructurales, como los asientos pensados en mantener la curvatura natural de la espina dorsal, con los que el conductor quedará inmerso en el concepto del vehículo gracias a un diseño envolvente.

Por lo que se refiere a la segunda fila, y llevando a dos adolescentes, el espacio disponible es más que adecuado, sobre todo por la distancia para las piernas. La altura del techo es engañosa, porque aunque su curvatura descendente es pronunciada no afecta a los ocupantes.

Mazda comercializa al CX-30 con dos versiones para México; para el periodo de evaluación destinó a la más equipada, i Grand Touring. El completo equipamiento de seguridad y entretenimiento se nota en cualquier circunstancia, pero cuando es en carretera me parece aún más notable. Uno de ellos es el G-Vectoring, que aunque no tiene la injerencia del conductor, sí resulta tranquilizante saber que la computadora está al tanto de la dinámica de conducción y haciendo de forma automática los ajustes para mantener al vehículo bien plantado en el camino, determinando cuál es la llanta que requiere de mayor torque para no perder adherencia.

En la cabina, acceder, controlar y disfrutar de la música de tu agrado es muy fácil y un ingrediente esencial para salir a carretera. Si tu teléfono es iPhone, entonces se asocia fácilmente con Apple CarPlay. De esta forma, también puedes visualizar y ser asistido por la aplicación de mapas y navegación, que se mostrará en la pantalla.

Y si la emoción te gana y quieres disfrutar de mayor cantidad de decibeles, el sistema de sonido Bose HD con 12 bocinas, te dotará al interior de una calidad de sonido perfecta, con una fidelidad pocas veces escuchada.

Por último, circulando en autopista, con ritmos de hasta 120 km/h, sin activar el modo Sport, el consumo mejora notablemente, alcanzando los 12.7 km/l según lo mostrado por la computadora de abordo.

Conclusión

Mazda CX-30 mostró una conveniente polivalencia. En ciudad tiene lo necesario para hacer más llevadero el pesado tránsito y trasladarte con toda comodidad. En carretera su muy bien logrado bastidor es asistido por una innumerable cantidad de sistemas de seguridad que hacen muy gratificante recorrer muchos kilómetros.

El motor 2.5 litros de 4 cilindros SkyActiv-G es garantía de rendimiento, desempeño y confiabilidad. El consumo, en mi opinión, va de acuerdo a sus prestaciones y a las características del vehículo como peso y dimensiones.

Ficha Técnica - Mazda CX-30

Motor: 4 cilindros, 2.5 litros.

Potencia: 189 hp.

Torque: 186 lb-pie

Transmisión: Automática, 6 velocidades

[email protected]