Desde que se habilitó la hotline (línea directa) del T-MEC en la embajada de Estados Unidos, la mayoría de las quejas, “las tres cuartas partes” provienen de casos que denuncian comportamientos laborales en contra de empresas mexicanas, dijo Naomi C. Fellows, consejera laboral de la Embajada de Estados Unidos en México.

Durante su participación en la ponencia “La nueva agenda bilateral en materia laboral”, la Consejera Laboral explicó que a esta línea llegan quejas de todas partes del mundo, pero muchas de las personas que han utilizado este mecanismo provienen de México, y si bien no hay un número preciso sobre las denuncias, dijo que se puede afirmar que la mayoría son de trabajadores mexicanos.

Asimismo, negó que en los nuevos mecanismos, dentro de T-MEC haya permitido la intromisión de organizaciones sindicales americanas, “el único caso interpuesto por sindicatos bajo el mecanismo de respuesta rápida es el de Tridonex; en el caso de General Motors y de las jornaleras agrícolas surgieron de otros ámbitos, no se puede decir que a los sindicatos americanos se están imponiendo y vulneran la soberanía”. Afirmó que los casos que se reciban son reales, y no tratando de sacar a un sindicato “en Estados Unidos hay un enfoque que los casos que pasemos a México para que hablen con las empresas son casos reales, en los que realmente algo pasó, se tendrá que determinar cuál es la solución, esa una conversación no es una acusación, un decreto final”.

Recordó que las empresas deben ser transparentes en todos los procesos, contar con los documentos que demuestren que sí piensan en los trabajadores y que no sólo es un enfoque con la relación de los sindicatos; dijo, “algunos siguen con sus mañas de siempre, algunos si ven que esta es una oportunidad y están tratando de cambiar. Muchos de ustedes (Index) tienen contratos con sindicatos proteccionistas 'blancos' ellos saben que promueven la paz laboral, pero no los beneficios para los trabajadores”, afirmó.

Para quienes promueven la no sindicalización, expuso que incluso que en Estados Unidos, con el presidente Joe Biden, hay una fuerte discusión sobre la existencia de los mismos, pues “esta no se puede presentar como una opción, ya que el empleador tiene que asegurar a los trabajadores que no desaparecen los beneficios y en caso de que no haya sindicato, después que se decida si se negocia o no un contrato”.

Las grandes empresas internacionales tienen áreas de recursos humanos grandes, por la cantidad de empleados, y cuentan con los recursos para implementar la reforma laboral “si miran en las cadenas de suministro dos, tres o cuatro, es donde no hay muchas debilidades; ellos no tienen el tiempo, ni el entendimiento para pagar un abogado laboral, si son las empresas con las que han trabajado parte del suministro, tienen la oportunidad de compartir con ellos las mejores prácticas”, dijo.