Pedir al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que considere seriamente la participación de las empresas constructoras en el desarrollo de infraestructura, que analice el tema de corrupción (que no es sinónimo de construcción) y trabajar en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional en las obras donde tiene presencia, porque es necesario para que cumplan sus “misiones”, son algunos de los objetivos de Francisco Javier Solares.

El empresario de la Ciudad de México asumió este miércoles, en el peor momento en la historia del sector, la presidencia de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) para el periodo 2021-2022.

En videoconferencia desde Tampico, Tamaulipas, el nuevo representante de los constructores dijo que seguirán intentando reunirse con AMLO para manifestar sus deseos, toda vez que desde diciembre del 2018 no han logrado un acercamiento formal.

“Vamos a seguir buscando la reunión. Le pediremos que voltee a ver la infraestructura de este país, queremos que tenga claro que la hemos construido las empresas mexicanas y deseamos seguir participando. Queremos colaborar, trabajar”, agregó.

Respecto a la creciente participación del Ejército en el sector de la construcción civil, como el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, bancos del Bienestar y algunos hospitales, reconoció que la calidad y el compromiso que tienen no está en duda, aunque por la carga de trabajo tendrán que apoyarse del sector privado.

“Seguramente en el esquema de responsabilidad que le han dado al Ejército en esta administración, físicamente no lo podrá hacer todo y tendrá que auxiliarse de otros y aquí, aquí, estamos los constructores organizados, las mipymes. Debemos decir con claridad que construcción y corrupción no son sinónimo ni nada parecido. Es algo que tenemos que quitar de la mente de las personas que están pensando que son prácticamente lo mismo o que donde hay una hay la otra y eso no es cierto”, agregó Solares.

Respecto al tema de corrupción, en los últimos dos el ex presidente de la CMIC, Eduardo Ramírez insistió en la necesidad de dejar claro que los agremiados son los primeros interesados en combatirlo porque ha generado una imagen negativa difícil de superar.

Ahora, el nuevo titular de la cámara retoma esa “lucha” y dijo en la charla ante medios de comunicación: somos los primeros interesados en que ese cáncer se termine. Si hay corrupción, que se asuman las consecuencias y se presenten las pruebas necesarias. Ya tuvimos un ejemplo, Odebrecht, a quien expulsamos de nuestras filas.

Otra prioridad en su gestión es garantizar la viabilidad financiera de la CMIC, que tras el impacto de la pandemia y la falta de obra pública enfrenta complicaciones, lo que puede representar un freno en el desarrollo de las 44 cámaras afiliadas a nivel nacional.

alejandro.delarosa@eleconomista.mx