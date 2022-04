Con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre considerar que la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) reformada el año pasado por el Congreso por iniciativa presidencial no viola la Constitución, seguirá el proceso de los casi 200 amparos en tribunales especializados que la Corte había congelado, y al no violar la Carta Magna, tal como se redactó, la Ley entra en vigor este viernes, cambiando orden de despacho que prioriza a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Además, falta la determinación del legislativo sobre el cambio a la Constitución y la reglamentación de la nueva Ley, con lo que no habrá una implementación inmediata del nuevo marco jurídico, si es que prospera.

El resultado de cuatro votos de ministros avalando la Ley significa deja abierta la puerta para que sigan los juicios de amparo que la impugnan, y los juzgados y tribunales de menor rango puedan emitir libremente sus fallos, caso por caso, además de introducir nuevos amparos.

La nueva LIE, que no se ha aplicado por las suspensiones en materia de amparo y la orden de la Corte para desahogar su apego a la Constitución, cambia el orden de despacho de energía de las centrales eléctricas ya no mediante mérito económico sino con privilegio a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Según el Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL, por su sigla en inglés) del gobierno estadounidense, al modificar de esta forma el orden de entrega de electricidad a la red de transmisión podrían incrementar hasta en 52.5% los costos de producción de energía en México, pasando de 3,322 a 5,567 millones de dólares durante esta administración.

A decir de Víctor Ramírez Cabrera, la legislación en materia energética que pretende implementar la actual administración está lejos de convertirse en una realidad “ellos no son mayoría. No tuvieron más votos en las elecciones intermedias ni tuvieron mayoría en la Corte. No ganaron, perdieron 7-4”, aseguró.

Claudia de Buen Unna, presidente de la Barra Mexicana de Abogados, lamentó la decisión de la Corte y su preocupación por el aval que se le otorgó a la LIE. “El gremio jurídico está de luto. La decisión de cuatro ministros de la SCJN avalando la constitucionalidad de una ley abiertamente contraria a la Constitución es muy preocupante”, publicó la abogada.

En tanto, el académico jurídico mexicano José Roldán Xopa expuso a su vez que a continuación se observará de nueva cuenta un freno a la aplicación de esta ley en tribunales, dado que la dinámica que se requiere es distinta, de mayoría, con lo que se le dictará de nueva cuenta la inconstitucionalidad como ocurrió horas después de su aprobación original dada la obligación de los jueces ante el marco jurídico vigente.

“Si los amparos en curso, o los nuevos, llegan a la Corte y se diese la misma votación que hoy, se resolverían en favor de los demandantes. Esto es así porque en amparo basta la mayoría (simple)”, publicó el experto.

