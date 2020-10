La recaudación de las cuotas obrero-patronales que realiza el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no sólo debe enfrentar el impacto que trajo la pandemia de coronavirus con la cancelación de plazas laborales, también tiene dos retos: el no reconocimiento de la relación laboral o la declaración de 40% menos del salario real de los trabajadores.

En conferencia de prensa Norma Gabriela López Castañeda, directora de Incorporación y Recaudación del IMSS, dijo “el Seguro Social tiene un gran reto que no desconocemos, pues unos (patrones) fingen la no existencia de la relación laboral o incluso disminuyen la plantilla de esta relación laboral con el propósito de disminuir el pago de las cuotas. A esto nosotros lo llamamos un subregistro mediante esquemas de subordinación en donde asimilamos prácticamente como si se tratara de trabajadores que no se ubican en este concepto de subordinación”.

Además, detalló, se utilizan de pronto conceptos en donde se excluyen del salario base de cotización algunas partidas simulando que no se trata de salario y eso nos hace que nuestra base de cotización sea menor.

Acompañada del director general del IMSS, Zoé Robledo, la funcionaria explicó que la pérdida de empleo fue muy importante en los meses de marzo-julio; lo que impactó la recaudación del Instituto, pero con las acciones que tomó el gobierno federal, como los créditos a la palabra, se pudo frenar la desaparición de puestos de empleo y de patrones.

Asimismo, detalló que el IMSS tiene identificados a más de 650,000 trabajadores como asimilados, es decir que no son reconocidos por el patrón; “y en realidad son trabajadores. Además, los patrones con esquemas de outsourcing complejos generalmente subdeclarar los salarios de sus trabajadores por lo que nos en un 40 por ciento”.

kg