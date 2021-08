Durante su presentación ante el parlamento en busca del voto de confianza, el jefe del Gabinete del gobierno peruano, Guido Bellido, anunció que en el tema del gas y el petróleo, “el Estado participará en todas las actividades del rubro, aumentando la competencia y generando mayores ingresos al erario nacional para proyectos de desarrollo”.

En ese sentido, dijo que se promoverá la exploración pública y privada para revalorizar yacimientos y aumentar reservas. “Ello implica, reestructurar Petroperú para hacerla más eficaz y eficiente, y a su vez potenciarla”, subrayó. Incluyendo -agregó- en su accionar las energías renovables, “como lo hacen hoy muchas gigantes del rubro”.

En el caso específico de minería e hidrocarburos, dijo que se pondrá en funcionamiento una ventanilla única para eliminar procesos 13 improductivos, y facilitar la instalación de nuevos proyectos a corto plazo.

En tal sentido, mencionó que se promoverá que exista entre el nodo minero del sur andino y el puerto de Marcona, un tren que no sólo reduzca al mínimo los efectos negativos del transporte de carga y pasajeros, sino que su propia existencia de factibilidad el desarrollo de proyectos que no serían viables de no existir un medio de transporte como este. “El proyecto será uno donde la alianza pública privada, tanto nacional como internacional, se manifestará en todos sus alcances”, añadió.

Cabe mencionar que el presidente Pedro Castillo dijo hace un mes que la empresa estatal debe participar activamente en el sector hidrocarburífero, con el objetivo de regular los precios finales al consumidor.

Explicó que no se subsidiará a Petroperú, sino que impulsarán su competitividad.