Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar, el comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, concluye su cargo de casi siete años en el IFT con el último minuto de este sábado 29 de febrero. A partir del domingo lo sustituye el comisionado Adolfo Cuevas Teja, en un interinato que durará el tiempo que necesite el Senado de la República en desahogar el proceso de selección de nuevo comisionado presidente que ya arrancó el martes 25 en una primera etapa.

El maestro en derecho, economía, política pública y abogado, y con carrera en el sector público desde la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y la Presidencia de la República, deja una larga lista de pendientes definitorios en el IFT como la partición de Telmex en dos unidades, la posible liquidación aquí de Fox Sports tras la fusión Disney-Fox o el polémico asunto de la Neutralidad de la Red y la demanda de regulación para las plataformas de Internet. El pulso entre la Cofece y el IFT por resolver la concentración Uber-Cornershop también queda para la nueva presidencia. Con todo, el pleno del IFT comandado por Contreras captó la atención del regulador británico Ofcom en portabilidad numérica y la UIT le dio a presidir una mesa mundial en temas de espectro.

Gabriel Contreras se despidió oficialmente el viernes acompañando en la inauguración de una estación de radio al gobierno que por dos años consecutivos le recortó su presupuesto anual en alrededor de 300 millones de pesos. Contreras Saldívar se sentó ayer muy a la orilla y muy a la izquierda de Andrés Manuel López Obrador en el despegue de la 98.7 FM de Nacajuca, como si su presencia allí importara ya nada, pero no para analistas, periodistas, funcionarios y empresarios, que, por orden alfabético, consideran a la figura del primer presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones de México como clave para todo el sector latinoamericano de telecomunicaciones:

Sonia Agnese

Analista en jefe para América Latina de Ovum

El IFT se convirtió en un referente de regulador independiente y convergente en Latinoamérica bajo la presidencia de Gabriel Contreras. El trabajo profesional, apoyado en consultas públicas participativas y con transparencia en la toma de decisiones, fue su gran logro. Destaco el compromiso de impulsar mayor competencia en el mercado con un foco en el bienestar de los consumidores mexicanos. El esfuerzo en liberar y ordenar el uso del espectro radioeléctrico también fue uno de los principales logros, siendo el primer país de AL en liberar la banda de 600 MHz y con un plan concreto hacia 5G. Liderar un organismo nuevo como es el IFT fue una tarea compleja y Gabriel Contreras hizo un gran trabajo, dejando bases sólidas para los próximos años que presentan todavía grandes desafíos.

Ana de Saracho O'Brien

Experta en derecho y política regulatoria de telecomunicaciones

Es de reconocer su liderazgo para establecer la estructura operativa del IFT en tiempo récord. No sólo consiguió conformarlo con gente valiosa, sino que sentó bases sólidas para asegurar su continuidad y trascendencia aún sin él a la cabeza. También una eficiente gestión en cumplir con compromisos relevantes para el sector, establecidos tanto en el decreto de reforma constitucional y en la ley como son las declaratorias de preponderancia en telecomunicaciones y radiodifusión, la puesta en marcha del Registro Público de Concesiones, la modificación a las reglas de portabilidad, la transición a la TDT a nivel nacional y las diversas acciones de administración, gestión y asignación de espectro realizadas, entre otros. Éxito en su nueva etapa profesional.

Catalina Irurita Gómez

Vicepresidente de comunicaciones y relaciones corporativas de Ericsson para Norte de Latinoamérica

El IFT y sus comisionados, con comisionado presidente a la cabeza, jugaron un rol fundamental para que las telecomunicaciones se mantuvieran como uno de los motores más importantes para la economía del país. Confiamos en que continuaremos por la misma ruta que ha permitido que México se sume a la ola global de transformación digital e innovación tecnológica. Esto ya quedó demostrado en la sesión de planeación estratégica 2025 del IFT, a la que fuimos convocados para delinear en conjunto con el Instituto la agenda prioritaria del sector. Esto refleja el compromiso del IFT por escuchar y entender a todos los actores de la industria. Eso resultará en que el IFT mantenga su rol como un facilitador para el sector y continúe promoviendo las inversiones en infraestructura, al sentar las bases para el despliegue de nuevas tecnologías como el 5G, las cuales fortalecerán la competitividad del país y serán los próximos catalizadores de la innovación.

Blanca Luévano

Abogada en jefe del área de telecomunicaciones del despacho Holland & Knight

Desde su creación, el reto del IFT con Gabriel Contreras fue agrupar facultades que históricamente correspondían a la SCT, Cofetel y CFC, debiendo forjarse una identidad propia e independiente, no sólo de estas instituciones predecesoras, sino de intereses de terceros y además, Contreras logró mucha apertura en el diálogo en el sector. Con este IFT, México fue el primer país en América Latina en transitar a la televisión digital, se puso a disposición de los operadores más espectro y se establecieron medidas en materia de preponderancia. Y el IFT apoyó a otras autoridades gubernamentales en puntos importantes para los operadores como el costo del espectro y la identificación de barreras en el despliegue de infraestructura. Quedan muchos retos de cara a conectar a los no conectados, el desarrollo de 5G, mercados digitales y competencia, quien quede al frente del IFT tendrá la gran labor de consolidar más al regulador y fortalecer su autonomía.

Galé Mallol Agudelo

Presidente ejecutiva de la Asociación de Operadores de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Colombia (Asotic)

Gabriel Contreras siempre creyó en que la certeza jurídica e institucional era lo más importante y trabajo en permear a las autoridades locales las dificultades del despliegue de infraestructura y con esto intentó eliminar barreras. Creyó profundamente que las TIC son una herramienta fundamental para disminuir la desigualdad.

Régulo también para el bienestar social, la estabilidad y el beneficio a largo plazo de las comunidades. Siempre procuró la no inhibición de los avances tecnológicos en sus posturas y decisiones durante las votaciones del pleno y reconoció en sus ponencias que la tecnología es el motor fundamental de la economía. Sin duda, el carácter de sus posturas en presentaciones internacionales colocó a México en alto. No dudo en que es el ejemplo de lo que un presidente de IFT debe ser, pues mostró con su inteligencia asertiva la responsabilidad que implica ese cargo. Cabe darle las gracias por su ejemplo profesional y la admiración innegable que le tenemos a nivel sectorial e internacional.

Maryleana Méndez Jiménez

Secretaria general de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet)

En un primer momento la creación del IFT generó cierto escepticismo con respecto a su autonomía y su capacidad técnica y operativa. Tras siete años de actividad se ha consolidado como un organismo solvente, profesional, marcada vocación de pluralidad y apertura al diálogo, que ha presentado procesos de trabajo y toma de decisiones en los que se prioriza la obtención y revisión de evidencia. Aunque existen tareas pendientes y decisiones cuestionables, el IFT se volvió un referente en el ámbito latinoamericano y logró construir un prestigio muy importante en el sector.

La gestión de Gabriel Contreras fue fundamental para el afianzamiento del Instituto como regulador autónomo en un entorno complejo y cambiante, en el que en más de una ocasión fue necesaria la defensa de las atribuciones e independencia de éste. Contreras ha incidido en que el IFT mantenga permanentemente abiertos sus canales de comunicación y colaboración con las diversas partes interesadas en el ámbito digital y ha fomentado su proyección internacional mediante su cooperación con organizaciones como la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones o la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones.

Uno de los principales aciertos de la presidencia del IFT en estos años fue la designación de funcionarios responsables y capaces en puestos clave para el desarrollo del organismo; por ejemplo, en el área de asuntos internacionales. Esperamos que con el cierre de este ciclo, el IFT pueda mantener un liderazgo regional y un contacto permanente con los diversos participantes en el sector, de forma tal que pueda impulsar una agenda positiva para el desarrollo digital del país en beneficio de los mexicanos.

Claudia Mendiola Ibarra

Editora en jefe del Boletín Radiofónico-TV de México

Contreras Saldívar deja una buena impresión en radiodifusión, pues se condujo con base en la nueva legislación, permitió la llegada de nuevos concesionarios de radio; se le dio apertura y apoyo a las estaciones de radio para uso social con capacitación, recursos económicos y seguimiento hasta que salieron al aire y surgió la figura del defensor de audiencia, y el IFT promovió los Lineamientos Generales sobre Derechos de las Audiencias. En su presidencia, los concesionarios de radio lograron que el IFT exigiera a todos los fabricantes de teléfonos celulares que desbloquearan el chip responsable de captar señales de radio FM sin consumir datos. El apagón analógico en TV fue un éxito con el IFT, pero queda pendiente la radio digital y no hay todavía una estrategia para el apagón analógico en radio para aprovechar todas las cualidades de la radio digital y el espectro. El IFT debe seguir trabajando en cómo combatir a la radio pirata en forma más rápida y eficiente.

Marcela Mendoza

Periodista especializada en telecomunicaciones del periódico El Comercio de Perú

Nosotros vivimos siempre conociendo lo que sucede en Colombia, Chile y México para ver si se aplica o no a nuestra realidad y cómo, porque la situación aquí es muy distinta en términos regulatorios. La gestión del apagón analógico en México fue mejor trabajada que aquí, pero en política para uso de espectro no coincidimos, porque acá el pago es único, durante licitación; es lo que deben trabajar. Lo que nos pareció muy acertado de este IFT en México con Contreras fue el hecho de obligar al operador incumbente a tercerizar las infraestructuras y llevar a Carlos Slim a separar Telmex en una nueva empresa para poder atender a los demás.

Catalina Ovando

Profesora e investigadora en telecomunicaciones de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP)

A Gabriel Contreras le tocó liderar al regulador de un sector en plena ebullición caracterizado por la innovación. La afabilidad y corrección política que caracterizan a Contreras fue clave para mediar el diálogo entre corporativos, representando, junto a todos los comisionados del pleno, los intereses de la sociedad. Quedan muchos retos, como la concentración del mercado y generar nuevos marcos regulatorios específicos de cara a un sector tan convergente como el de telecomunicaciones. En materia de espectro radioeléctrico, queda pendiente la asignación de bandas medias y bajas como la de 600 MHz, la cual es estratégica para la extensión de la banda ancha; y la atribución y posterior asignación de bandas altas.

El impacto de las políticas públicas, se estudia a la luz del tiempo y en el caso concreto de las telecomunicaciones, tendrán un impacto directo en la competitividad de nuestro país. El mérito de Contreras está en haber sido el pionero en encabezar la puesta en marcha de la reforma sectorial, teniendo en cuenta el hecho de que aunque existan "best practices" a nivel internacional, cada mercado se comporta de una manera totalmente diferente. Gracias Gabriel, dejas un gran legado.

Sandra Rodríguez

Directora de Jurídica en Telecomunicaciones (Jentel)

La que concluye fue una gestión de retos e innovación regulatoria aún en proceso, tras una reforma en telecomunicaciones que Gabriel Contreras encaminó dignamente, notable en cuanto a las bases del marco jurídico en materia de competencia y asignación del espectro radioeléctrico, sin embargo aún hacen falta incentivos para los operadores a efecto de lograr mayores inversiones en el país y lograr asequibilidad en los servicios de telecomunicaciones a favor del consumidor.

Marina Rosso Siverino

Presidente de la Comisión de Tecnología, Innovación y Transformación Digital del Centro Argentino de Ingenieros

El IFT representa para América Latina un ejemplo en políticas TIC y en manejo regulatorio de los actores económicos dominantes, esto último para mí es muy relevante, ya que el regulador ejerce un control exhaustivo sobre la relación entre estos actores con el resto de los operadores en el mercado mexicano, evitando posiciones dominantes y permitiendo la libre competencia entre operadores que a su vez redunda en más servicios y a menor precio para los consumidores mexicanos.

Otro tema de liderazgo que ejerce el IFT en Latinoamérica es que sus autoridades, desde Gabriel Contreras y los comisionados, son un ejemplo de funcionarios públicos sumamente preparados en la industria TIC que da placer escuchar, que pueden desarrollar sus tareas con continuidad y con total independencia del poder político en turno, lamentablemente esto no ocurre en el resto de la región. Y por esto es que puedo decir que el IFT va adelante del resto de los reguladores de la América Latina.

Andrea Verde

Consultora en telecomunicaciones

Gabriel Contreras será recordado como el funcionario que, a través de sus políticas, definió la percepción que poseen actualmente tanto los operadores de servicios, como los propios usuarios del IFT, pues al igual que todas las instituciones del país, es el presidente el encargado de la comunicación hacia afuera y quien define las políticas públicas que orientarán el rumbo de la entidad.

No podríamos atribuirle a una solo comisionado como es el comisionado presidente, la emisión de las disposiciones, lineamientos y resoluciones, ya que éstas han sido emitidas de forma colegiada por todo el pleno del órgano autónomo, por lo que, los aciertos o desaciertos son atribuibles a éste y no a un solo comisionado, es por ello que los retos que faltan por cumplir pertenecen a un Instituto en su forma colegiada y no a un comisionado que llegue a tomar la batuta de presidente.