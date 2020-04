Con ampliación de turnos laborales en las plantas productivas, nuevos esquemas de comercialización con gobierno y acuerdos para la importación de algunos insumos, la industria farmacéutica atiende la demanda del mercado privado y público de medicamentos en la contingencia por coronavirus, afirmó Rafael Gual Cosío, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma).

En entrevista con El Economista, afirmó que se espera un crecimiento del sector de dos puntos porcentuales arriba de lo que se ha reportado en los últimos años. “México sigue trabajando. Afortunadamente tenemos una planta industrial muy sólida, muy fuerte, de muchos años, yo creo que la más importante en Latinoamérica y eso nos convierte en una industria estratégica en estos momentos. Pese a las dificultades de exportación de materias primas se puede producir en México lo que se requiere, con algunas importaciones también, pero que hace nuestra propia industria farmacéutica”.

Destacó que “eventualmente hay algunos productos que también se exportan, pero obviamente se cubre el mercado nacional. No es que se deje de abastecer el mercado por exportar. La industria farmacéutica siempre ha estado atenta a los requerimientos que se tienen en el país, tanto en el mercado privado como en el sector público, a pesar de las complicaciones que se están presentando para toda la industria farmacéutica en el mundo”.

Recordó que las compras consolidadas, como se hacía en administraciones pasadas ya no existen, no se sigue ese procedimiento “a través de una aplicación consolidada, por lo menos no de todo lo que se requería, pero a pesar de ello, se ha seguido abasteciendo, a través de adjudicaciones directas principalmente, pero el mercado no ha quedado desabastecido”.

Expuso que, evidentemente, la demanda de medicamento se ha incrementado, sobre todo en el sector privado, “y también algunas compras que ha realizado el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), directamente para el tema de Covid-19, obviamente hay medicamentos y dispositivos médicos, así como material de curación que han tenido una demanda extraordinaria como consecuencia de la enfermedad. Pero en general, el mercado se mantiene; afortunadamente, la industria farmacéutica en México ha sido capaz de responder a estas demandas”.

Destacó que cada año, la industria crece entre 4 o 5%, pero este año se espera un crecimiento un poco más arriba de entre 6 o 7% por lo que ocurre en materia de salud; incluso, agregó el presidente de la Canifarma, se han tenido que duplicar o triplicar los turnos para la parte operativa, “se ha dado la contratación de empleados, pero sólo en esta área”. Para el presidente de la Canifarma es indispensable que se mantenga resuelto la importación de activos que se utilizan para la fabricación de medicamentos, sobre todo por las condiciones que se presentan a nivel global.

¿Se puede decir que ustedes están preparados para atender toda la demanda que hay en México?, se le cuestionó . “Espero que sí, que tengamos la capacidad para lo que se requiera”.

