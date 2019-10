Monterrey, NL. El tiempo para ratificar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en el Congreso de Estados Unidos es muy corto, se espera que lo intente aprobar en noviembre, aunque esa posibilidad se reduce al 30%, en 2020 será muy difícil porque ese país estará en plena campaña electoral, así que podría extenderse hasta 2021, afirmó Ildefonso Guajardo Villarreal, exsecretario de Economía.

“La administración republicana está haciendo esfuerzos (por que se ratifique el T-MEC), acaba de estar Richard Neal, presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes (Estados Unidos), encabezando una delegación que se reunió con el presidente de la República, vinieron a buscar compromisos en materia laboral; vamos en un curso donde intentarán sacarlo en noviembre”, aseveró Guajardo Villarreal, durante el Simposio Internacional de Derecho "En Juicio", que organizó el Tecnológico de Monterrey.

El exsecretario consideró que de manera independiente a la posibilidad de éxito de que se apruebe el Tratado antes de fin de año, gracias a que los líderes de México, Estados Unidos y Canadá firmaron el T-MEC, “la amenaza de que Trump renuncie al actual acuerdo se ha reducido muchísimo”.

Esto se debe a que en el debate político el presidente de Estados Unidos podría decir que negoció un mejor acuerdo para ese país que el anterior Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y que el T-MEC no está en vigor por responsabilidad de los Demócratas.

Sin embargo, para los que dicen qué mala suerte que Trump gane la elección, “yo diría, no nos equivoquemos, Trump no es más que un reflejo de un síntoma que no se va a ir, 35% del electorado norteamericano piensa como él, y para nosotros en el diseño de la relación bilateral tenemos que internalizar esa realidad, para definir la posición estratégica de México hacia adelante”.

Esto se debe a que los problemas para México no van a desaparecer porque de ganar los Demócratas tendrían que considerar en sus estrategias políticas la forma de pensar del 35% del electorado.

Respeto por estabilidad económica

En otro orden de ideas, el exsecretario de Economía afirmó que el gobierno federal ha respetado algunos elementos que permiten darle estabilidad al país, como el respeto por la autonomía del Banco Central y su política monetaria y el respaldo a los acuerdos comerciales.

Si bien la actual administración ha tomado decisiones que se consideran polémicas, reconoció que está intentando llevar a cabo medidas que no se aplicaron en más de 30 años por otros partidos políticos en el poder.

“Al presidente de México hay que reconocerle varias cosas, que ha recorrido el país palmo a palmo y que ha visto la marginación y el olvido de las comunidades indígenas y eso le crea un criterio. En 30 años no lo pudimos resolver y ahora él (Andrés Manuel López Obrador) tiene sus formas y podremos diferir (…) eso nos dice que hay elementos ancla que le dan estabilidad al país”, aseguró.