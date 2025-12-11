China busca un “nuevo capítulo” económico en manufactura, innovación y desarrollo verde con México

En el marco de la relación económica entre México y China el embajador Chen Daojiang llamó a ambos países a aprovechar la coyuntura regional para profundizar la cooperación en manufactura, innovación científica y desarrollo verde.

Durante el Foro México-China: Alianza para la Prosperidad Compartida, organizado el miércoles por la Cámara de Comercio y Tecnológica México-China, el INAP y la Cámara de Representación Empresarial China en México, el diplomático afirmó que el vínculo bilateral debe “escribir un nuevo capítulo” económico, alineado con el recién publicado Documento sobre la Política de China hacia América Latina y el Caribe, que traza la estrategia de Beijing hacia la región para la próxima década.

Chen destacó que México y China enfrentan desafíos comunes, por lo que planteó “convertir la coordinación manufacturera en la nueva normalidad”, abrir espacios para la transición energética e impulsar proyectos de innovación tecnológica que fortalezcan cadenas de suministro compartidas.

Llamado a un entorno equitativo para negocios México–China

En el panel Oportunidades de Negocio para las empresas de México y China, la ministra consejera Dong Wei expuso los principios del nuevo Documento de Política y pidió avanzar hacia “un entorno empresarial justo, equitativo y no discriminatorio” que brinde seguridad a inversionistas de ambos países.

Por su parte, el primer secretario Li Shiqi participó en la mesa sobre Tecnología e Innovación para el Desarrollo de México, donde presentó los logros de China en ciencia, innovación e industria de alta tecnología.

Tercer documento

El Documento sobre la Política de China hacia América Latina y el Caribe, publicado por primera vez en 2008 y actualizado ahora, el tercero de su tipo, traza la hoja de ruta de Beijing para fortalecer su presencia en la región. Sus puntos centrales son:

1. Relaciones China–ALC en expansión

La relación histórica pasó de intercambios no gubernamentales a una asociación estratégica integral.

Desde 2016, China impulsa un modelo “cinco en uno”: cooperación política, económica, cultural, social y de seguridad.

La región es considerada un socio clave del Sur Global, con énfasis en igualdad, beneficio mutuo y apertura.

2. Cinco grandes programas de cooperación

China propone trabajar con América Latina y el Caribe en cinco ejes:

a) Solidaridad

Más visitas de alto nivel y consultas políticas.

Respeto al principio de “una sola China”.

Reforzar diálogo en foros como ONU, G20, APEC, BRICS y OMC.

Mayor participación en plataformas como el Foro China-CELAC.

b) Desarrollo

Implementación de la Iniciativa para el Desarrollo Global.

Impulso a la Franja y la Ruta de alta calidad.

Más comercio e inversión, tratados de libre comercio y protección a inversiones.

Cooperación financiera (liquidación en moneda local, bonos panda, fondos de inversión).

c) Innovación y tecnología

Proyectos conjuntos en IA, aeroespacio, biotecnología, nuevas energías y materiales.

Movilidad académica y científica; construcción de laboratorios e I+D conjunta.

Programas de jóvenes científicos y transferencia tecnológica.

d) Conectividad e infraestructura

Inversión en transporte, logística, energía, infraestructura digital y ciudades inteligentes.

Cooperación para cadenas industriales y de suministro.

Desarrollo agrícola con ciencia y tecnología y mejora de seguridad alimentaria.

e) Cooperación para los pueblos

Intercambios culturales, educativos y científicos.

Proyectos de bienestar social y reducción de pobreza.