Peter Navarro, jefe del Consejo Comercial Nacional de Estados Unidos, informó que su país planea pactar tratados de libre comercio (TLC) con Japón, Nueva Zelanda, Malasia, Tailandia y Australia, cinco naciones adheridas al Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP).

La medida impacta a México porque Estados Unidos es el principal mercado de las exportaciones de productos mexicanos, con una participación de 81 por ciento.

De concretarse estos acuerdos bilaterales, Estados Unidos suplirá parte del TPP, un acuerdo al que se opuso el presidente estadounidense, Donald Trump, desde su campaña y del cual su país ya se salió formalmente.

El TPP fue defectuoso porque se trata de un acuerdo multilateral; eso no es lo que la administración de Trump hará (...) El problema con los acuerdos multilaterales es que nosotros reducimos nuestra capacidad de negociación, nosotros entregamos nuestra soberanía , dijo Navarro. Estados Unidos opera un TLC con Australia, por lo que probablemente será actualizado; pero no tiene tratados comerciales con Brunei, Vietnam y Singapur, sobre los cuales Navarro no se pronunció.

De los cinco tratados referidos por Navarro, Estados Unidos registró saldos negativos en su balanza comercial con cuatro países de enero a noviembre del 2016: Japón (-62,409 millones de dólares), Malasia (-22,853 millones), Tailandia (17,538 millones) y Nueva Zelanda (647 millones). El superávit comercial de Estados Unidos con Australia fue de 11,505 millones de dólares en esos mismos 11 primeros meses del año pasado, de acuerdo con datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos.

Luis de la Calle, director general de la consultoría De la Calle, Madrazo, Mancera SC, opinó que México debe pactar TLC con todas aquellas naciones con las que Estados Unidos opere acuerdos de libre comercio, para mantener su competitividad en atracción de inversiones y capacidad exportadora.

La semana pasada, la Presidencia de México instruyó a realizar los procesos necesarios para que el país firme acuerdos bilaterales con Australia, Brunei, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam.

Arnulfo Gómez, investigador de la Universidad Anáhuac, consideró que tanto la estrategia de México como la de Estados Unidos es errónea, aduciendo que si procesos de manufactura ya se han ido a Asia, mayormente lo harían con la firma de TLC con ese grupo de naciones.

De no aprobarse el TPP y sí, en cambio, la Asociación Regional Económica Integral (RCEP, por su sigla en inglés), un TLC entre 16 países, la economía de China obtendría ganancias por 88,000 millones de dólares, según un estudio financiado por el gobierno Gran Bretaña.

La RCEP está conformada por China, Filipinas, Malasia, Indonesia, Singapur, Tailandia, Brunei, Vietnam, Laos, Birmania, Camboya, Japón, Corea del Sur, Australia, India y Nueva Zelanda.

Proteccionismo no prevalecerá, apuestan

Conformación de bloques comerciales es irreversible: Comce

La tendencia mundial de conformación de bloques comerciales es irreversible, con consecuencias insospechadas , destacó el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce).

La visión de nuestro organismo es que a escala internacional se están conformando bloques comerciales que habrán de imponer una nueva dinámica en los intercambios de inversión y mercancías , dijo en un comunicado.

El Comce expuso que Estados Unidos, México y Canadá, integrantes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), han sido competitivos en este nuevo entorno comercial, porque como bloque han sido eficaces y atractivos .

Los momentos actuales son inciertos para todo aquel país que, individualmente, quiera competir en el nuevo orden comercial que impera en el mundo , agregó.

El Comce se pronunció a favor de que los lineamientos del TLCAN se revisen, para actualizarlo y fortalecerlo, y ello refleje un ganar-ganar para sus miembros, sobre todo que favorezca los flujos de inversión y comercio de sus socios.

Rechazamos una actualización que no sea equitativa para sus integrantes. Si el gobierno de los Estados Unidos decidiera abandonar el TLCAN, está en todo su derecho por así convenir a sus intereses; sin embargo, su salida no sería de facto, ya que deberán transcurrir cuando menos seis meses para que suceda , dijo.

Asimismo, añadió, los flujos comerciales de México estarían amparados por el arancel consolidado de denominación de nación más favorecida de la Organización Mundial del Comercio, razón que no inhibiría las exportaciones mexicanas a Estados Unidos.

Para el Comce, indudablemente , el nuevo escenario económico y comercial que enmarcará la relación nacional con Estados Unidos conlleva la obligación de detonar las relaciones de México con otros países.

Diversificar mercados ya no es una necesidad a evaluar, es una obligación impostergable , puso énfasis.

México cuenta con una red de tratados de libre comercio con 45 países, 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones con 33 naciones y nueve acuerdos de alcance limitado (acuerdos de complementación económica y acuerdos de alcance parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración.

