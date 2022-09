Diputada Susana Prieto niega estar detrás del rechazo de los trabajadores de VW en su revisión de contrato

La diputada por Morena y secretaria de Trabajo de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Susana Prieto Terrazas, rechazó las acusaciones que la señalan como la persona que influyó en el voto de negativo de los trabajadores de Volkswagen para avalar su convenio de contrato colectivo que contempla un incremento de 11 por ciento.



En entrevista criticó la postura del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, por el hecho de obligar a los trabajadores a recibir un salario “apenas, por arriba de la inflación”,y destacó que “el Sindicato Independiente que tiene ahora Volkswagen, no ha demostrado la independencia de la cual presumía, porque está del lado de la empresa y del gobierno, y ambos están en contra de la clase trabajadora en este asunto, entonces, tenemos que analizar aquí otra vertiente, hay sindicatos independientes que también son blancos y que están liderados por charros”.



El pasado 31 de agosto se realizó la segunda jornada de votaciones de los más de 6,000 trabajadores, sin que se haya logrado la mayoría, lo que podría derivar en una huelga el próximo 9 de septiembre a las 11:00 a. m.



Prieto Terrazas dijo que “si los trabajadores no le otorgan representación a su sindicato independiente es porque no confían en lo que están haciendo a favor de ellos”.



En tanto, Volkswagen denunció que hay “intereses ajenos a la vida laboral” de la empresa, y destacó que esto “daña la relación construida por más de 50 años”.



Por su parte, la diputada Prieto Terrazas, quien asesora a las organizaciones sindicales en el país, pero sobre todo en Tamaulipas, comentó que “ya son 2 veces que someten a revisión el contrato colectivo de trabajo, y la empresa está empeñada en que firmen los trabajadores; pero ellos no están de acuerdo con ese aumento salarial, ni con el aumento de las prestaciones, quieren más, y no lo quieren porque yo intervenga en el asunto o porque yo dé mis declaraciones respecto de éste, es porque quieren más”.



Añadió que si demanda un mayor porcentaje, pues si en principio pedían 15% es porque saben que la empresa puede otorgarlo.

rrg