Lo que para algunos ha representado un “bache”, al menos para el sector de coworking no ha sido así. La desaceleración económica ha impulsado la expansión de la industria de espacios de trabajo colaborativos. Para Andrés Martínez, director general de Público Coworking, este sector continuará creciendo, en especial en ciudades grandes con alta concentración de personas.

“Cuando empezamos a ver el desaceleramiento de la economía nos dio mucho miedo. Pero luego empezamos a ver que había más demanda por nuestro producto que antes. El 2019 fue nuestro mejor año comercialmente, tenemos ocupaciones arriba de 90% en todo el portafolio y hemos mantenido o subido precios”, expone en conversación con El Economista.

Andrés Martínez considera que este crecimiento antagónico al de la economía se debe a que algunas empresas ya no quieren un compromiso a largo plazo para rentar una oficina o bien, organizaciones que no tienen para invertir en una remodelación de los espacios de trabajo.

México es un país con un alto potencial para que el sector de coworking siga creciendo, gracias al tamaño de la población, una concentración urbana importante y la capacidad de emprendimiento.

“Eso es muy bueno para nosotros porque la mayoría de los usuarios que ocupan los espacios en Público son personas que ha emprendido o empezado un nuevo proyecto ellos solos o con socios”, expone Andrés Martínez.

Tanto empresas mexicanas como emprendedores demandan cada vez mayor eficiencia financiera y de espacios. Como es más recurrente la exigencia en ese sentido, elegir un coworking previene la descapitalización en la inversión de una oficina.

“Te genera muchos ahorros, este tipo de espacios te ayuda a tener eficiencia financiera, es por eso por lo que también han crecido mucho desde hacer y tiempo”, complementa Alfonso López-Velarde, director creativo de Público Coworking.

Aliado del emprendimiento

Si bien, el coworking no es un componente esencial del emprendimiento porque los gastos en oficina no suelen ser una prioridad al iniciar un proyecto, al menos sí representa una parte importante de la estabilidad y el crecimiento de los nuevos negocios, agrega Andrés Martínez.

El ejecutivo explica que el coworking es una tendencia de ciudades y no de países. El crecimiento del sector, detalla, se debe a distintos factores, entre los que se encuentran la inclinación de las personas por no trabajar en grandes corporativos, valorar más el tiempo y no el dinero, y los avances tecnológicos que permiten trabajar independientemente o de forma remota.

Pero, ¿en qué se diferencia este modelo con el de las oficinas tradicionales, si ambos lugares significan encerrarse en un espacio físico? Andrés Martínez tiene la respuesta a esa pregunta: “Creo que estos espacios, y en especial los de Público, porque nos diferenciamos bastante, promueven un bienestar integral para el usuario y le da oportunidades para diferentes cosas y, al hacer eso, se generan colisiones casuales entre la gente que trabaja en Público. Cuando eso sucede se genera mucho valor, se pueden generar proyectos entre las personas o simplemente amistad”, comenta.

El director general de Público Coworking asegura que pronto esta modalidad dejará de ser una tendencia para convertirse en el espacio común de trabajo. “La oficina tradicional eventualmente va a ser un producto raro y estos espacios de trabajo equipados que promueven la colaboración serán los más comunes”, agrega.

En el 2020, la expansión del coworking está asegurada porque seguirán independizándose más trabajadores, pero no sólo será el siguiente año. A la industria le quedan alrededor de 15 años de crecimiento constante, afirma el CEO de Público.

“La mayoría de los usuarios que nos rentan son trabajadores independientes y pequeños equipos, con una cartera de clientes estable y un flujo estable de ingresos, han llegado muchos. Y también el conocimiento de estos espacios se ha difundido cada vez más, la gente que trabaja en un espacio tradicional ahora se da cuenta que hay más opciones y sale a buscarlas”, detalla.

¿Qué pasará cuando el sector alcance un tope en su expansión? Es quizá una pregunta que no tiene respuesta, pero Andrés Martínez considera que hay algunas formas de anticiparse a ese momento y parte fundamental será reinventarse y no perder los valores de la empresa.

En el caso de Público, su crecimiento va a acompañado de una filosofía que se basa en el bienestar colectivo e individual; colaboración, cambiar el status quo, sustentabilidad e interacción social.

¿Cómo es Público?

Los espacios de Público Coworking, entre diversas características, se distinguen por estar a pie de calle, con facilidad de acceso vía transporte público. Sólo 15% de sus usuarios se traslada en automóvil.

“Una de las cosas que ofrece Público, que es un gran diferenciador, es que nos preocupamos mucho por estos espacios compartidos, pero al espacio privado le damos una prioridad mayoritaria. Por ejemplo, siempre buscamos que tengan luz natural, mobiliario cómodo, con ventanas y en contacto con áreas comunes, porque otra cosa que ha cambiado mucho es que no estás todo el tiempo en la oficina”, dice Alfonso López-Velarde.

En Público no hay una mesa de futbolito o consolas de videojuego, tampoco grandes espacios con sillones de colores para fomentar la interacción. “Estas grandes áreas son muy impresionantes la primera o tercera vez que las ves, pero a la número 16 ya se convierten en un lugar ruidoso donde no quieres estar.

“Nosotros no pretendemos hacer cosas espectaculares para impresionar de una manera artificial a la gente, eventualmente se van a dar cuenta de que estas áreas espectaculares no son las más eficientes y no generan bienestar”, agrega el director general de Público Coworking.

Los espacios colaborativos de trabajo dejarán pronto de verse como una tendencia para convertirse en una alternativa común.

Estos espacios promueven un bienestar integral para el usuario y le dan oportunidad para diferentes cosas y, al hacer eso, se generan colisiones casuales entre la gente; se genera mucho valor”.Andrés Martínez, CEO de público coworking.

