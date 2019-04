Por segunda ocasión, ninguna de las 12 personas propuestas por el presidente de la República para ocupar cuatro vacantes de comisionados de Comisión Reguladora de Energía (CRE) alcanzó la mayoría calificada de votos de la Cámara de Senadores para su designación.

De acuerdo con la ley, corresponderá al presidente Andrés Manuel López Obrador hacer los nombramientos pendientes de manera directa, de entre los mismos integrantes de las cuatro ternas rechazadas por el pleno senatorial en votación mediante cédula.

Al momento de la votación participaron 116 de un total de 128 senadores, por lo que las nominaciones requerían cada una 77 sufragios a favor, correspondientes a dos tercios de los presentes, para la designación correspondiente.

Para cubrir la vacante de Jesús Serrano Landeros, Luis Linares Zapata obtuvo 65 votos; Jorge Amaya Mendívil, un voto, y Paola Elizabeth López Chávez, tres votos.

La vacante de Neus Peniche Sala tampoco pudo cubrirse. Por Norma Leticia Campos Aragón votaron 64 senadores; uno por Ángel Carrizales López, y dos por Alfonso López Alvarado.

Para sustituir a Marcelino Madrigal Martínez, se emitieron 67 votos a favor de José Alberto Celestino Isaacs; cero para Mario José Silverio Galicia Yépez, y uno para Fernando Juárez Martínez.

Y para cubrir la vacante de Cecilia Montserrat Ramiro, por Guadalupe Escalante Benítez sufragaron 61 legisladores; Edmundo Sánchez Aguilar e Ignacio Vázquez Memije, obtuvieron tres votos cada uno.

Para cada una de las cuatro ternas se registraron 47 votos en contra y entre uno y dos nulos.

De modo que ninguna de las personas propuestas en cada una de las ternas reunió la mayoría calificada de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, tal como exige la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética.

La votación fue precedida de una larga discusión entre los integrantes del bloque opositor, conformado por panistas, priistas, perredistas y emecistas, y los de la mayoría de Morena, los primeros por aplazar la misma para hoy y los otros por resolverlo ayer mismo.

Los panistas, en voz de Damián Zepeda, pidieron, sin éxito, debatir su propuesta de recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a presentar una controversia constitucional en contra de las cuatro nuevas ternas presentadas por López Obrador, por considerar que no debió proponer de nueva cuenta a los mismos candidatos —11 de 12— que ya habían sido rechazados una vez por el pleno senatorial.

AMLO defiende propuestas

Ayer por la mañana, durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que las ternas que envió para dirigente del CRE, “son personas capacitadas y con un perfil honesto”, que es algo fundamental que se requiere para ocupar el puesto, ya que esta dependencia es la encargada de revisar los contratos para diversos proyectos energéticos. El titular del Ejecutivo afirmó que a varios de los senadores no les agradan las personas registradas, ya que “ellos no son achichincles”, y detalló que anteriormente se negociaban los nombramientos entre los partidos, “lo cual ya no pasa”, por lo que afirmó que si nos les gustan las propuestas que se apeguen a la ley y se rechacen.

[email protected]