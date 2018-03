La presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por su sigla en inglés), Gloria Guevara, consideró que cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) sería un retroceso para el país y lo pondría en desventaja competitiva a nivel mundial.

“Lo importante es que se tiene que seguir invirtiendo en infraestructura para poder cubrir la demanda de crecimiento de pasajeros. Si no se invierte es un riesgo. No hay que cancelar ningún proyecto de infraestructura, porque si se cancelan no se siembra para poder cosechar más adelante. No se avanza”, comentó en rueda de prensa vía telefónica.

Al ser cuestionada sobre la propuesta que ha mantenido en los últimos dos años el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador de detener la construcción de la nueva terminal y en su lugar desarrollar la base aérea militar de Santa Lucía, para que operen junto con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, dijo que hay destinos con dos o más terminales, pero lo más relevante es que se atienda a las necesidades puntuales de cada sitio.

Señaló que en Londres hay cuatro aeropuertos y en París dos, aunque cada destino debe atender a sus propios crecimientos.

“No puedo decir si la solución es uno o dos aeropuertos. La solución es tener la infraestructura correcta con la tecnología adecuada que permita recibir a las aerolíneas que desean volar a México y tener la conectividad necesaria para que el país crezca en pasajeros”, explicó.

Durante el año pasado, México recibió 17.9 millones de visitantes vía aérea, lo que representó un incremento de 10.5% respecto al año previo y recibió nuevos vuelos de Japón, Corea y China con destino al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Incluso, este miércoles llegará por primera ocasión un vuelo de la empresa china Hainan Airlines.

TECNOLOGÍA, LA CLAVE

Además de reiterar la necesidad de no dejar de desarrollar infraestructura de transporte, Guevara destacó la necesidad de que cada destino encuentre respuesta a sus propios crecimientos y, en términos de aeropuertos, la implementación de tecnologías es crucial.

“Luego de visitar a los destinos que crecen a dos dígitos vemos que tiene aeropuertos modernos, que de alguna forma cubren los requerimientos que se presentan en biometría, migración o aduana (donde no se debe estar más de cinco minutos atendiendo temas de migración). Vemos aeropuertos que aceptan los pasaportes biométricos. Con la tecnología que tienen son funcionales y permiten tener gran eficiencia y conectividad”, agregó. En el caso de México, se ha iniciado dicho proceso de convergencia y en los próximos días, los titulares de Turismo y Comunicaciones y Transportes inaugurarán en el AICM los nuevos kioscos digitales que permitirán un acceso más rápido a los viajeros foráneos.

pide precaución a ciudadanos

Canadá se suma a EU: retira alerta de viaje para Playa del Carmen

Canadá se sumó al retiro de las alertas de viaje que recomendaban precaución al visitar Playa del Carmen tras la explosión de un transbordador de la empresa Barcos Caribe el pasado 21 de febrero.

En su portal de Consejos y Advertencias de Viaje, el gobierno canadiense retiró el comunicado en el que pedía a sus ciudadanos evitar el uso de transbordadores turísticos en la ruta Playa del Carmen-Cozumel.

La alerta de Canadá para el Caribe mexicano se originó tras la cancelación de excursiones en la mencionada ruta de transbordadores luego de que explotó uno de los barcos que cubría ese recorrido y fue encontrado un artefacto explosivo en otro barco propiedad de la misma empresa (Barcos Caribe).

El reporte hacía mención a que la violencia se incrementó en varias zonas del país, incluido Quintana Roo, donde se localiza Cancún y Playa del Carmen, así como Los Cabos, en Baja California Sur.

Tras darse a conocer que no se trató de un ataque terrorista ni de un acto del crimen organizado, esta alerta fue retirada, eliminando toda restricción para que ciudadanos de ese país visiten Playa del Carmen u otros destinos del Caribe mexicano.

Sin embargo, les pide a sus ciudadanos mantenerse alertas, permanecer en áreas turísticas, seguir de cerca los medios locales y tener cuidado en las principales autopistas y las zonas rurales, así como evitar viajar por la noche.

Darío Flota, director del Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya, informó que también el gobierno alemán levantó la alerta de viaje que había emitido para Quintana Roo incluso antes de la explosión del transbordador. (Jesús Vázquez)

