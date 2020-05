Este fin de semana, autoridades capitalinas entregaron la Cuenta Pública del 2019, donde destacaron que la Ciudad de México mejoró sus ingresos y disminuyó su deuda.

En videoconferencia de prensa, la titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la capital, Luz Elena González Escobar, afirmó que en términos de ingresos totales se alcanzaron 249,000 millones de pesos, lo que representó cerca de 14,996 millones adicionales a lo que se tenía estimado en la Ley de Ingresos, esto es un incremento de 6.4% en términos de los ingresos de la ciudad.

De igual forma, detalló que los ingresos propios fueron superiores en 11,373 millones de pesos, mientras los federales superaron la meta en el periodo por 3,623 millones.

La Secretaría de @Finanzas_CDMX presentó el informe de la Cuenta Pública 2019 de la ciudad, en el que destaca: -Un incremento del 6% en los ingresos respecto a lo estimado -Desendeudamiento real del -0.2% en comparación con 2018 Consulta el documento �� https://t.co/uiIcQRiO6F pic.twitter.com/RnzeQMt5y5 — Gobierno CDMX (@GobCDMX) May 1, 2020

Dentro de los ingresos locales, acotó, tanto los ingresos tributarios como los no tributarios se recaudó más de lo estimado para el año, los primeros alcanzaron 58,000 millones de pesos y los segundos más de 37,000 millones.

"Y dentro de los tributarios, si bien todos los conceptos no llegaron a la meta que teníamos planeada, tuvimos muy buena recaudación en términos del Impuesto Predial y del Impuesto Sobre Nómina (ISN) lo que hizo que tuviéramos ingresos adicionales por estos dos conceptos en 1,819 millones de pesos en el caso del Impuesto Predial y 1,000 millones en el caso de ISN", sostuvo.

En el caso de los ingresos de origen federal, recalcó que se recibieron 123,013 millones de pesos, lo que significó un incremento en términos absolutos de cerca de 3,600 millones adicionales.

"Aquí hay que resaltar que si bien el principal concepto de los recursos federales —que son las participaciones— no lograron la meta en el periodo, quedando poco por debajo, 6.2%, se recibieron ingresos no contemplados en la ley, a través de otro tipo de aportaciones (...) como el Programa de Vigilancia Plus que tenemos implementado con el SAT. Esto hizo que en términos generales a pesar del decremento de las participaciones de cerca del 6.4% podemos reportarles que los ingresos federales se incrementaron en su conjunto 3% en términos generales", sostuvo.

Sobre el gasto en el sector público de la Ciudad de México, la funcionaria local recalcó que se logró un monto de 244,695 millones de pesos, esto representa 2.7% más del presupuesto ejercido sobre el 2018, "y más o menos 4.6% más de lo proyectado en la Ley de Egresos de la ciudad. De este monto ejercido, hay que resaltar que cerca del 95.7% se refiere a gasto programable y 4.3% es gasto no programable".

La secretaria también recalcó que al cierre del 2019 el saldo de la deuda pública de la Ciudad de México se situó en 87,254.9 millones de pesos, "lo que significó un endeudamiento neto real de -0.2%, respecto al cierre del 2018, cuando el saldo de la deuda se situó en 84,356.8 millones (3.4%nominal)”.

Positivo ante Covid-19

Para Héctor Magaña Rodríguez, coordinador del Centro de Investigación de Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey, este manejo de los recursos públicos podría ayudar ante la crisis sanitaria del Covid-19.

“Es positivo, particularmente en estos momentos ya que la entidad podría utilizar los recursos extraordinarios para apoyar áreas críticas del sector salud o, en su caso, para ayudar en la reactivación económica de las micro y pequeñas empresas quienes enfrentarán el panorama más complicado”, dijo a El Economista.