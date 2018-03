La cancelación de la planta que Ford construía en México es el primer golpe proteccionista de Donald Trump contra su vecino antes mismo de entrar a la Casa Blanca con la promesa de cambiar la relación comercial bilateral.

Si bien el director ejecutivo de Ford, Mark Fields, dijo a la cadena CNN que la empresa "no hizo un trato con Trump" y "lo hicimos por nuestro negocio", la impresión generalizada es que fue lo contrario.

"Obviamente no es una buena noticia para nosotros", dijo el ministro de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo.

Afirmó que la decisión de Ford se debe a una disminución de la demanda de vehículos ligeros que iba a producir en la planta, pero también por "su situación particular frente al dialogo con la nueva administración".

Desde su campaña presidencial, Trump había criticado el proyecto de Ford. Y el republicano amagó con imponer 35% de aranceles a los autos producidos en México y renegociar o retirarse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Canadá y México.

Trump agradeció a Ford en Twitter y advirtió que "esto solo es el comienzo - aún falta más".

Según Juan Francisco Torres Landa, analista de la firma Hogan Lovells, parecería que la única prioridad de Trump es "cumplir con la premisa electoral de no permitir que salgan empleos de Estados Unidos".

Thank you to Ford for scrapping a new plant in Mexico and creating 700 new jobs in the U.S. This is just the beginning - much more to follow