Afiliados a la Concanaco-Servytur, agrupados en Nueva Visión, denuncian penalmente al presidente de este organismo, Enrique Solana y diversos directivos, por presuntos asuntos de asociación delictuosa con recursos federales, corrupción y uso ilícito de atribuciones.

En reunión con Raúl Cervantes, Procurador General de la República (PGR) solicitaron acelerar la respuesta a fin de no permitir que una "camarilla" se aproveche de dinero público para el bien de los agremiados.

Esta denuncia sienta precedente en la historia del sector empresarial, al encontrar presuntas irregularidades con recursos del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem).

Juan Carlos Pérez Góngora, Luis Vargas, Guillermo Romero y Omar Alfonso Osuna, en carácter de afiliados de la Concanaco explicaron que existen elementos suficientes para que la autoridad federal investigue los hechos que se hicieron de su conocimiento.

La denuncia presentada ante la Oficina del C. Procurador, en la dirección de la Unidad de Documentación y Análisis con fecha del 21 de febrero del 2017, refiere que los directivos y ex directivos de la Concanaco no reportaron al Inadem la identidad de las personas que fueron beneficiadas por parte de los subsidios otorgados.

El aspirante a la Presidencia de la Concanaco, Juan Carlos Pérez Góngora, confió en que un plazo de 4 meses se pueda resolver la autoridad competente.

